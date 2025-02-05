نجيب ساويرس يثير تفاعلا عن رفضه مخططات ترامب

وفي تغريدات على موقع إكس، دعا ساويرس، إلى وضع خطة للتعامل مع ترامب، والاستعداد لتبعات الاعتراض على "خطته الظالمة"، وقال تعقيبا على أحد المتابعين الذي أشار إلى "توحد الأمة الإسلامية بأكملها بعد بيان ترامب"، وقال: "الإسلامية بس؟ نحن مسيحيي الشرق لا يمكن أن نقبل بالظلم أيضا".

وأبدى رجل الأعمال المصري رفضه لتصفية القضية الفلسطينية وسلب الفلسطينيين حقهم في أرضهم.

وعبر متابعون عن رفضهم لفكرة التهجير أيا كانت الاتجاهات، وقال أحد المعلقين: "أتمنى تكون توحدت فعلا بكل أطيافها ومذاهبها وأديانها فالشرق الأوسط يمر بمنعطف شديد الخطورة".

فيما قال آخر، إنه لا يوجد إنسان "شريف" يقبل هذا الأمر بغض النظر عن دين أو قومية.

ودعا مدونون إلى "الاصطفاف على قلب رجل واحد" في وجه مخططات التهجير.

وكرر ترامب أمس، قبل اجتماعه مع رئيس الوزراء الإسرائيلي بنيامين نتنياهو، دعواته لتهجير الفلسطينيين في غزة، واستقبالهم في كل من مصر والأردن، وبلاد أخرى، وقال إن الولايات المتحدة ستتولى السيطرة على قطاع غزة، وتوقع أن تكون الملكية طويلة الأمد هناك.

وزعم ترامب أن السبب الوحيد الذي يجعل الفلسطينيين يظلون في غزة هو غياب البدائل، مؤكدا أن "القطاع مليء بالحطام، ويمكن نقل الغزيين إلى أماكن أخرى ليعيشوا بسلام".

أعربت مصر والأردن عن رفض صارم لمخططات التهجير أو استقبال فلسطينيين من الضفة الغربية وغزة، وشددا على ضرورة تثبيت الفلسطينيين في أرضهم، والاتجاه إلى حل الدولتين باعتباره السبيل الوحيد لحل القضية وإرساء السلام والاستقرار في الشرق الأوسط.