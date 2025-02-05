"حزب الله" يعلق على تصريحات ترامب بشأن تهجير الفلسطينيين

بيروت/سما/

علق حسين الموسوي، المستشار السياسي لأمين عام "حزب الله" اللبناني، على تصريحات الرئيس الأمريكي حول تهجير الفلسطينيين وتوطينهم في مصر والأردن.



وقال حسين الموسوي في تصريح له: "يشهد العالم اليوم سلوكا طاغوتيا غير مسبوق من قبل المسؤولين الأمريكيين في ‏تعاملهم مع الدول والشعوب، خصوصا جيرانهم في أمريكا الشمالية والجنوبية، ‏وبالأخص الأوامر الإجرامية التي يوجهونها إلى أهلنا في غزة والضفة الغربية، القاضية ‏بإخراجهم من أرض آبائهم وأجدادهم إلى مصر والأردن"‎.‎

وأضاف الموسوي: "إن سكوت وتفرج الأمريكيين والأوروبيين الأحرار وكل العالم الحر الذي ملأ الشوارع ‏يهتف لفلسطين ويستنكر حرب الإبادة المعلنة على غزة، هذا السكوت قد يخيّب آمال ‏الذين استبشروا خيرا بأصوات الأحرار والتي يجب أن نسمعها عالية في مواجهة ‏العدوان الأمريكي الصهيوني الجديد المستمر الذي تستنكره الوحوش‎."‎

‏وتابع المستشار السياسي لأمين عام "حزب الله" اللبناني: "أما العرب المتخاذلون فقد أفقدونا كل أمل في عودتهم إلى أمةِ نبيهم الأكرم.. ‏التي كانت خير أمة أُخرجت للناس"، على حد تعبيره.

وأطلق ترامب ليل الثلاثاء، تصريحات مثيرة عن قطاع غزة، حيث اقترح أن تقوم الولايات المتحدة بالسيطرة على قطاع غزة وتحويله إلى ما أسماه "ريفييرا الشرق الأوسط"، مع وعد بإعادة إعمار المنطقة.

إقرأ المزيد

الجامعة العربية ترد على ترامب: طرحك بتهجير الفلسطينيين مرفوض وموقفنا ثابت

الجامعة العربية ترد على ترامب: طرحك بتهجير الفلسطينيين مرفوض وموقفنا ثابت

ووصف ترامب غزة بأنها "منطقة للهدم"، ودعا سكانها إلى مغادرتها إلى دول أخرى مثل الأردن أو مصر، بل وذكر أنه قد يرسل قوات أمريكية إلى المنطقة، ووعد بزيارتها شخصيا.

واعتبر ترامب، في حديثه مع نتنياهو في البيت الأبيض قبل مؤتمر صحفي مشترك، أن "غزة ليست مكانا صالحا لحياة الناس"، مردفا: "السبب الوحيد الذي يجعلهم يريدون العودة هو عدم وجود بديل، حسبما أعتقد بقوة".

وعندما سُئل ترامب يوم الاثنين في مؤتمر صحفي، عما إذا كان يؤيد ضم أجزاء من الضفة الغربية، رفض الرئيس الرد بشكل مباشر، لكنه لم يرفض الفكرة تماما أيضا.

وقال في إشارة إلى إسرائيل: "إنها بالتأكيد دولة صغيرة من حيث المساحة". واستخدم ترامب تشبيهًا لتوضيح وجهة نظره: "مكتبي هو الشرق الأوسط. وهذا القلم، أعلى القلم، هو إسرائيل. هذا ليس جيدا، أليس كذلك؟ إنه فرق كبير جدا".

كما قدّم مشرعون جمهوريون أمريكيون مؤخرا، مشاريع قوانين لحظر مصطلح الضفة الغربية بالوثائق الحكومية الأمريكية.

وردت حركة "حماس" على دعوات ترامب بتهجير الفلسطينيين من قطاع غزة بالقول أن الشعب الفلسطيني "مغروس بأرضه".

وواجهت عمان والقاهرة ذلك الاقتراح برفضه، وذلك عبر بيانات وتصريحات رسمية صدرت عن عدد من مسؤوليها. وأكد الرئيس المصري عبد الفتاح السيسي أن "ترحيل أو تهجير الشعب الفلسطيني هو ظلم لا يمكن أن نشارك فيه".

وشدد العاهل الأردني الملك عبد الله الثاني على أن موقف الأردن الثابت بضرورة تثبيت الفلسطينيين على أرضهم، وأكد أهمية دعم صمود الفلسطينيين ورفض أي محاولات لتهجيرهم.

كما أصدرت دول عربية عدة بيانات رفضت فيها دعوات ترامب إلى تهجير الفلسطينيين وتوطينهم في الخارج.