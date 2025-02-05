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رئيس الإمارات وملك الأردن يؤكدان على السلام عبر حل الدولتين

الأربعاء 05 فبراير 2025 09:51 م / بتوقيت القدس +2GMT
رئيس الإمارات وملك الأردن يؤكدان على السلام عبر حل الدولتين



أبو ظبي/سما/

تلقى الشيخ محمد بن زايد آل نهيان رئيس دولة الإمارات، الأربعاء، اتصالا هاتفيا من العاهل الأردني الملك عبد الله الثاني بن الحسين، بحثا خلاله العلاقات الأخوية ومختلف جوانب العمل المشترك بين البلدين على جميع المستويات.


وقالت وكالة أنباء الإمارات، إن رئيس دولة الإمارات والعاهل الأردني، تطرقا خلال الاتصال إلى التطورات الإقليمية والدولية محل الاهتمام المشترك وفي مقدمتها المستجدات التي تشهدها منطقة الشرق الأوسط.


كما أكد الجانبان في هذا السياق "ضرورة تكثيف الجهود من أجل تعزيز أسباب الأمن والاستقرار في المنطقة ومنع توسيع الصراع فيها.. بجانب إيجاد مسار للسلام العادل والشامل الذي يقوم على أساس "حل الدولتين" بما يضمن السلام والاستقرار الإقليميين".

وأكد الجانبان حرصهما المشترك على مواصلة التشاور الأخوي وتبادل وجهات النظر خاصة في ظل التطورات التي تمر بها المنطقة.

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