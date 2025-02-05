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فيديو: طفلة غزاوية تتحدى ترامب بشأن خطة "ريفييرا"

الأربعاء 05 فبراير 2025 09:50 م / بتوقيت القدس +2GMT
فيديو: طفلة غزاوية تتحدى ترامب بشأن خطة "ريفييرا"



غزة/سما/

أثارت مقطع فيديو منتشر على مواقع التواصل الاجتماعي لطفلة غزاوية توجه رسالة إلى الرئيس الأميركي دونالد ترامب بشأن غزة، تفاعلا كبيرا.


وتحدت الطفلة التي تدعى ماريا حنون ترامب عندما قالت:"أنا كطفلة ناجية من حرب غزة لو طلبت منك تخرج من منزلك ومن أرضك وتعيش في مصر او الصين هل توافق".


وأضافت الطفلة " في الحقيقة أنت لا تستطيع الموافقة". وتابعت حنون " طيب إذا كنت ترفض لماذا تريد مني أن أخرج من بيتي وأقبل مغادرة أرضي".

وقالت الطفلة لترامب "أنت تستطيع التحكم في كل العالم إلا غزة".

والثلاثاء، أعلن ترامب خلال مؤتمر مع رئيس الوزراء الإسرائيلي بنيامين نتنياهو أنه يعتزم السيطرة على قطاع غزة وإعادة توطين الفلسطينيين في دول مجاورة.

وأضاف "الولايات المتحدة ستتولى السيطرة على قطاع غزة".

وقال الرئيس الأميركي: "لدينا فرصة للقيام بشيء يمكن أن يكون هائلا، ولا أريد أن أكون لطيفا، ولا أريد أن أكون رجلاً حكيمًا، لكن ريفييرا الشرق الأوسط، يمكن أن تكون شيئا رائعا للغاية"، وذلك في إشارة إلى منطقة الريفيرا الواقعة في جنوب فرنسا.

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