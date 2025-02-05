رئيس الحكومة المصرية: مستعدون للسيناريو الأكثر تشاؤما

القاهرة/سما/

قال رئيس الحكومة المصرية مصطفى مدبولي، إن حكومته تستعد للسيناريو الأكثر تشاؤما فيما يتعلق بالتطورات السياسية في المنطقة، منوها بأن مصر وضعت بالفعل خططا للتعامل مع أية تطورات.



وأضاف مدبولي في تصريحات خلال مؤتمر صحفي مساء اليوم: "أطمئن المواطن المصري، الشغل الشاغل للحكومة وأجهزة الدولة اليوم هو التحضر لأي تطورات، لكن يجب بالتوازي أن يعي المواطن حجم التهديدات التي تواجه مصر والمنطقة بصفة عامة".



وأشار إلى أن الحكومة والمواطن "شركاء" في التصدي لأي تطور، داعيا إلى ترشيد الاستهلاك في أي احتياجات، مشيرا في هذا الصدد إلى ترشيد استهلاك الكهرباء لتوفير فاتورة استيراد الوقود الخاص بتوليد الطاقة.

وواصل: "ضبط بعض الممارسات وترشيد الاستهلاك سيساعد الدولة في الاستمرار".

وعن الوضع في غزة، قال إنه يتابع يوميا حجم الشاحنات التي تدخل إلى قطاع غزة والتي شرعت مصر في إدخالها بكميات كبيرة إلى القطاع فور وقف إطلاق النار، مضيفا أن مصر ستواصل إدخال المساعدات بجانب استقبال المصابين من القطاع لاستكمال علاجهم بمصر.

وتأتي تصريحات رئيس الوزراء المصري، في ظل تحديات تواجه الدولة المصرية مع تكرار الرئيس الأمريكي دونالد ترامب تصريحاته بشأن تهجير الفلسطينيين من غزة إلى مصر والأردن، وهو ما رفضته الدولتان بشكل قاطع.

وتعيد تصريحات مدبولي مساء اليوم، التذكير بتصريحاته في أكتوبر الماضي، بأن مصر قد تضطر إلى تطبيق "اقتصاد حرب"، مشيرا إلى أن المنطقة تمر بمرحلة استثنائية لم تشهدها منذ عقود، وتختلف تبعاتها عن الحروب التي كانت مصر طرفا مباشرا فيها، نظرا لعدم وضوح ما يحمله المستقبل.

وقال مدبولي، في ذلك الوقت، إن "حالة عدم اليقين بشأن التطورات في المنطقة تجبر الحكومة المصرية على التعامل بمجموعة من الإجراءات والسياسية واتخاذ رد فعل سريع للتعامل مع التطورات".

وأكد أن ما يحدث في المنطقة له تداعيات مباشرة على مصر، وبخلاف الأسعار فإنها تؤثر على خطوط الإمداد واستقرارها.

واليوم قال مدبولي، إنه تصريحاته في عدة مناسبات سابقة واجهت انتقادات، لكن الحكومة كانت تتحضر دائما للسيناريوهات الأكثر تشاؤما.