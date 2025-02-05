  1. الرئيسية
  2. أخبار الخليج

الإمارات تؤكد رفضها المساس بحقوق الفلسطينيين ومحاولة تهجيرهم

الأربعاء 05 فبراير 2025 09:40 م / بتوقيت القدس +2GMT
الإمارات تؤكد رفضها المساس بحقوق الفلسطينيين ومحاولة تهجيرهم



أبو ظبي/سما/

أكدت دولة الإمارات التزامها بدعم السلام والاستقرار في المنطقة، وموقفها التاريخي الراسخ تجاه صون حقوق الشعب الفلسطيني، وشددت على ضرورة إيجاد أفق سياسي جاد يفضي إلى حل الصراع الفلسطيني الإسرائيلي وإقامة دولة فلسطينية مستقلة ذات سيادة ما يعكس قناعتها بأن لا استقرار في المنطقة إلا بحل الدولتين.


 وأكدت وزارة الخارجية، في بيان لها، أن التحديات الكبيرة التي تواجه منطقة الشرق الأوسط تتطلب تعزيز جسور التواصل والحوار وتغليب الحلول الدبلوماسية وتكثيف الجهود الإقليمية والدولية الداعمة لمسار السلام الشامل، حيث طالبت دولة الإمارات دوماً المجتمع الدولي بتعزيز الجهود المبذولة كافة من أجل معالجة الأسباب الجذرية لهذا الصراع الممتد، والوصول إلى حل عادل ودائم يحقق الأمن للشعبين الفلسطيني والإسرائيلي.


‎كما أكدت رفضها القاطع للمساس بالحقوق غير القابلة للتصرف للشعب الفلسطيني ومحاولة تهجيره، ودعت إلى ضرورة وقف الأنشطة الاستيطانية التي تهدد الاستقرار الإقليمي وتقوض فرص السلام والتعايش.


 وحثت الوزارة المجتمع الدولي والأمم المتحدة ومجلس الأمن على الاضطلاع بمسؤوليتهم ووضع حد للممارسات غير الشرعية التي تتنافى مع القانون الدولي.

‎وشددت على أهمية تجنّب كل ما يمكن أن يؤدي إلى اتساع رقعة الصراع في المنطقة، وأوضحت أنّ الأولوية الآن بعد وقف إطلاق النار في قطاع غزة يجب أن تنصب على إنهاء التطرف والتوتر والعنف وحماية أرواح المدنيين كافة وإيصال المساعدات الإنسانية بشكل عاجل وآمن ومستدام إلى القطاع.

الأكثر قراءة اليوم

تفاصيل مرعبة..مشروع قانون إسرائيلي في الكنيست لتشجيع "المغادرة الطوعية" لسكان غزة..

"يديعوت": إسرائيل تخطط لتهجير سكان غزة الى دول ثالثة ليست مصر أو الاردن

ترمب: لا بديل أمام سكان قطاع غزة إلا مغادرته

ترامب: سأدعم إعادة توطين الفلسطينيين من غزة بشكل دائم في الأردن ومصر ودول أخرى

وزير الخارجية الأمريكي: يجب تحرير غزة من حماس وسنجعلها "ريفيرا" الشرق..

العالم يرفض "الفانتازيا" الترامبية بتهجير سكان غزة …

تحقيق إسرائيلي.. مهاجم الأغوار واجه بمفرده 11 جنديا وتعزيزات إضافية

الأخبار الرئيسية

photo_2025-02-05_20-29-05

واشنطن تكشف السر وراء اقتراح ترامب بالسيطرة على غزة

البيت الابيض: ترامب لم يتعهد بإرسال قوات لغزة وأوضح أن واشنطن لن تدفع تكاليف إعادة إعمار القطاع

67a359364c59b72f8206176a

"واشنطن بوست": هل تتحول غزة إلى ساحة تطهير عرقي وصراع دولي؟

1-29-730x438

فكرة ترامب حول غزة تثير جدلا في إسرائيل حول واقعيتها ومخاطرها..

إنذار أحمر لسكان غزة.. أعنف منخفض قطبي يضرب المنطقة

اعلان سما رسائل
الاتصالات الفلسطينية