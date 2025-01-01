  1. الرئيسية
  2. شؤون عربية ودولية

واشنطن تكشف السر وراء اقتراح ترامب بالسيطرة على غزة

الأربعاء 05 فبراير 2025 09:29 م / بتوقيت القدس +2GMT
واشنطن تكشف السر وراء اقتراح ترامب بالسيطرة على غزة



واشنطن/سما/

قال مستشار الأمن القومي الأميركي، مايك والتز، الأربعاء، إن مقترح ترامب بالسيطرة على غزة يهدف إلى الضغط على الدول العربية المجاورة.


وتابع والتز في تصريح تلفزيوني إن "اقتراح ترامب بالسيطرة على غزة يهدف إلى الضغط على الدول العربية المجاورة للتوصل إلى حل خاص بها".


وأضاف أن هذا الضغط "من شأنه أن يدفع المنطقة بأكملها إلى التوصل إلى حلول خاصة بها".

كان ترامب قد قال الثلاثاء، إنه يريد الاستيلاء على قطاع غزة وتطويره بعد إعادة توطين الفلسطينيين، مشيرا إلى أنه لا يستبعد نشر قوات أميركية لدعم إعادة إعمار غزة.


ترامب تحدث للصحفيين، وكان إلى جواره رئيس الوزراء الإسرائيلي بنيامين نتنياهو مصرحا: "لدينا في غزة وضع خطير، خاصة مع وجود الذخائر غير المنفجرة والأنفاق".

ودعا إلى رحيل الغزاوين إلى مناطق أخرى، مضيفا: "لا أعتقد أن سكان غزة يجب أن يعودوا إلى القطاع".

وفي السياق ذاته، قال ترامب إنه لا يدعم استيطان إسرائيل في قطاع غزة.

وقال إنه "سيدعم جهود إعادة توطين الفلسطينيين من غزة بشكل دائم إلى أماكن يمكنهم العيش فيها دون خوف من العنف".

وتابع الرئيس الأميركي أنه وفريقه "يناقشون إمكان إعادة التوطين مع الأردن ومصر ودول أخرى في المنطقة".

كما أشار إلى انه يود أن يرى اتفاقا "لإعادة توطين الناس بشكل دائم في منازل لطيفة حيث يمكنهم أن يكونوا سعداء ولا يتعرضون لإطلاق النار أو القتل".

الأكثر قراءة اليوم

تفاصيل مرعبة..مشروع قانون إسرائيلي في الكنيست لتشجيع "المغادرة الطوعية" لسكان غزة..

"يديعوت": إسرائيل تخطط لتهجير سكان غزة الى دول ثالثة ليست مصر أو الاردن

ترمب: لا بديل أمام سكان قطاع غزة إلا مغادرته

ترامب: سأدعم إعادة توطين الفلسطينيين من غزة بشكل دائم في الأردن ومصر ودول أخرى

وزير الخارجية الأمريكي: يجب تحرير غزة من حماس وسنجعلها "ريفيرا" الشرق..

العالم يرفض "الفانتازيا" الترامبية بتهجير سكان غزة …

تحقيق إسرائيلي.. مهاجم الأغوار واجه بمفرده 11 جنديا وتعزيزات إضافية

الأخبار الرئيسية

البيت الابيض: ترامب لم يتعهد بإرسال قوات لغزة وأوضح أن واشنطن لن تدفع تكاليف إعادة إعمار القطاع

67a359364c59b72f8206176a

"واشنطن بوست": هل تتحول غزة إلى ساحة تطهير عرقي وصراع دولي؟

1-29-730x438

فكرة ترامب حول غزة تثير جدلا في إسرائيل حول واقعيتها ومخاطرها..

إنذار أحمر لسكان غزة.. أعنف منخفض قطبي يضرب المنطقة

1-28-730x438

التايمز: سواء كانت “ريفيرا ترامب” في الشرق الأوسط حقيقة أم خدعة.. فهي تنفع رجلا واحدا

اعلان سما رسائل
الاتصالات الفلسطينية