  1. الرئيسية
  2. شؤون عربية ودولية

فيدان يعلن استعداد تركيا للتطبيع مع إسرائيل إن توقف قتل الفلسطينيين

الأربعاء 05 فبراير 2025 06:49 م / بتوقيت القدس +2GMT
فيدان يعلن استعداد تركيا للتطبيع مع إسرائيل إن توقف قتل الفلسطينيين



أنقرة/سما/

أعرب وزير الخارجية التركي هاكان فيدان استعداد بلاده لبحث تطبيع العلاقات مع إسرائيل "بشكل إيجابي"، إذا تم إنهاء النزاع في غزة ووقف قتل الفلسطينيين.


 وأضاف فيدان، هلال رده على أسئلة محرري وكالة الأناضول الحكومية للأنباء: "نحن مستعدون لدراسة قراراتنا الخاصة بالعلاقات مع إسرائيل إذا انتهى الصراع، وإذا توقف قتل الفلسطينيين، وإذا حدثت تحولات إيجابية، عندها ستكون علاقاتنا إيجابية كذلك".


قبل أيام، أكد فيدان دعم بلاده لبيان اجتماع القاهرة بخصوص غزة والملف الفلسطيني، مشيرا إلى أنه يجب على الجميع الوقوف في مواجهة مشروع تهجير الشعب الفلسطيني من قطاع غزة.

وقال فيدان في مؤتمر صحفي عقده في الدوحة عاصمة قطر: "نحن ندعم بيان اجتماع القاهرة بخصوص غزة والملف الفلسطيني، وخاصة ملف التهجير، ونقول إنه يجب على الجميع الوقوف في مواجهة مشروع تهجير الشعب الفلسطيني من غزة".

وأضاف: "تهجير الفلسطينيين من غزة يناقض القانون الدولي، ويجب أن يتصدى الجميع لهذا المشروع، كما أننا نحن ندعم وقف إطلاق النار".

وكانت مصر والأردن والسعودية وقطر والإمارات وفلسطين وجامعة الدول العربية قد أصدرت في أول فبراير بيانا مشتركا بعد اجتماع عقد في القاهرة حول الأوضاع في فلسطين وقطاع غزة.

وشدد البيان على انسحاب القوات الإسرائيلية بالكامل والرفض التام لأي محاولات لتقسيم قطاع غزة، والتأكيد على تنفيذ عملية شاملة لإعادة الإعمار في قطاع غزة، وبشكل يضمن بقاء الفلسطينيين على أرضهم.

#هاكان فيدان

الأكثر قراءة اليوم

مبعوث ترامب: يجب حل "المشكلة الكبرى" بشأن سكان غزة

تفاصيل مرعبة..مشروع قانون إسرائيلي في الكنيست لتشجيع "المغادرة الطوعية" لسكان غزة..

"يديعوت": إسرائيل تخطط لتهجير سكان غزة الى دول ثالثة ليست مصر أو الاردن

ترمب: لا بديل أمام سكان قطاع غزة إلا مغادرته

ترامب: سأدعم إعادة توطين الفلسطينيين من غزة بشكل دائم في الأردن ومصر ودول أخرى

وزير الخارجية الأمريكي: يجب تحرير غزة من حماس وسنجعلها "ريفيرا" الشرق..

العالم يرفض "الفانتازيا" الترامبية بتهجير سكان غزة …

الأخبار الرئيسية

67a359364c59b72f8206176a

"واشنطن بوست": هل تتحول غزة إلى ساحة تطهير عرقي وصراع دولي؟

1-29-730x438

فكرة ترامب حول غزة تثير جدلا في إسرائيل حول واقعيتها ومخاطرها..

إنذار أحمر لسكان غزة.. أعنف منخفض قطبي يضرب المنطقة

1-28-730x438

التايمز: سواء كانت “ريفيرا ترامب” في الشرق الأوسط حقيقة أم خدعة.. فهي تنفع رجلا واحدا

2-22-730x438

من “ألهم” ترامب بفكرة سيطرة أمريكا على قطاع غزة وتهجير الفلسطينيين منه؟

اعلان سما رسائل
الاتصالات الفلسطينية