فيدان يعلن استعداد تركيا للتطبيع مع إسرائيل إن توقف قتل الفلسطينيين

أنقرة/سما/

أعرب وزير الخارجية التركي هاكان فيدان استعداد بلاده لبحث تطبيع العلاقات مع إسرائيل "بشكل إيجابي"، إذا تم إنهاء النزاع في غزة ووقف قتل الفلسطينيين.



وأضاف فيدان، هلال رده على أسئلة محرري وكالة الأناضول الحكومية للأنباء: "نحن مستعدون لدراسة قراراتنا الخاصة بالعلاقات مع إسرائيل إذا انتهى الصراع، وإذا توقف قتل الفلسطينيين، وإذا حدثت تحولات إيجابية، عندها ستكون علاقاتنا إيجابية كذلك".



قبل أيام، أكد فيدان دعم بلاده لبيان اجتماع القاهرة بخصوص غزة والملف الفلسطيني، مشيرا إلى أنه يجب على الجميع الوقوف في مواجهة مشروع تهجير الشعب الفلسطيني من قطاع غزة.

وقال فيدان في مؤتمر صحفي عقده في الدوحة عاصمة قطر: "نحن ندعم بيان اجتماع القاهرة بخصوص غزة والملف الفلسطيني، وخاصة ملف التهجير، ونقول إنه يجب على الجميع الوقوف في مواجهة مشروع تهجير الشعب الفلسطيني من غزة".

وأضاف: "تهجير الفلسطينيين من غزة يناقض القانون الدولي، ويجب أن يتصدى الجميع لهذا المشروع، كما أننا نحن ندعم وقف إطلاق النار".

وكانت مصر والأردن والسعودية وقطر والإمارات وفلسطين وجامعة الدول العربية قد أصدرت في أول فبراير بيانا مشتركا بعد اجتماع عقد في القاهرة حول الأوضاع في فلسطين وقطاع غزة.

وشدد البيان على انسحاب القوات الإسرائيلية بالكامل والرفض التام لأي محاولات لتقسيم قطاع غزة، والتأكيد على تنفيذ عملية شاملة لإعادة الإعمار في قطاع غزة، وبشكل يضمن بقاء الفلسطينيين على أرضهم.