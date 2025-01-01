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"حماس" تكشف هوية منفذ عملية تياسير

الأربعاء 05 فبراير 2025 06:49 م / بتوقيت القدس +2GMT
"حماس" تكشف هوية منفذ عملية تياسير



غزة/سما/

أعلنت حركة "حماس" اليوم الأربعاء هوية منفذ عملية تياسير في شمال الضفة الغربية التي أسفرت عن مقتل جنديين إسرائيليين، وإصابة 8 آخرين.


وقالت "حماس" في بيان: "نزف لجماهير شعبنا وأمتنا الشهيد المجاهد محمد دراغمة من طوباس، منفذ عملية تياسير النوعية، التي وقعت صباح أمس".

وأضافت أن "استمرار عمليات المقاومة يؤكد قدرة شعبنا على التصدي للاحتلال، كما يؤكد فشل كل محاولات إخماد المقاومة وتكبيل يدها في الضفة الغربية".

وأشارت إلى "إن تصاعد جرائم الاحتلال واقتحاماته المستمرة لمدن ومخيمات الضفة، وتواصل اعتداءات ميليشيات المستوطنين، سيكون ثمنه مزيدا من ضربات المقاومة، التي لن تتوقف حتى زوال الاحتلال".

ودعت الحركة "جماهير شعبنا في الضفة الغربية لمواصلة المواجهة والتصدي للاحتلال، والتشبث بخيار المقاومة حتى نيل الحرية واستعادة حقوقنا المشروعة".

وكان الجيش الإسرائيلي قد أعلن أمس الثلاثاء، عن مقتل اثنين من جنوده وإصابة 8 آخرين، اثنان منهم في حالة خطيرة في هجوم وقع بمنطقة حاجز تيسير بشمال الضفة الغربية.

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