  1. الرئيسية
  2. شؤون عربية ودولية

ترامب يدعو إلى بدء العمل فورا على “اتفاق نووي” جديد مع إيران

الأربعاء 05 فبراير 2025 06:36 م / بتوقيت القدس +2GMT
ترامب يدعو إلى بدء العمل فورا على “اتفاق نووي” جديد مع إيران



واشنطن/سما/

دعا الرئيس الأمريكي دونالد ترامب الأربعاء إلى “اتفاق نووي سلمي خاضع للتدقيق” مع إيران، بعدما انسحب من الاتفاق السابق خلال ولايته الأولى وانتهج سياسة “الضغوط القصوى” بحقها.

أدلى ترامب بموقفه غداة توقيعه أمرا يعيد فرض سياسة “الضغوط القصوى” على طهران الثلاثاء قبل اجتماعه مع رئيس الوزراء الإسرائيلي بنيامين نتنياهو، بهدف منعها من امتلاك القدرة على صنع أسلحة نووية.

وقال ترامب على منصته “تروث سوشل” “أريد أن تكون إيران دولة عظيمة وناجحة، لكن أريدها أيضا أن تكون دولة لا يمكنها امتلاك السلاح النووي”.

وأضاف “أفضل اتفاقا نوويا سلميا مع إيران خاضعا للدقيق يسمح لإيران بالنمو والازدهار سلميا”.

وكرر المنشور مواقف أدلى بها ترامب خلال المؤتمر الصحافي الذي عقده الثلاثاء مع نتنياهو، مؤكدا أن إيران “لا يمكن أن تمتلك السلاح النووي.

وقال ترامب أيضا الأربعاء إن التقارير التي تفيد بأن الولايات المتحدة “بالتعاون مع إسرائيل سوف تفجر إيران وتدمرها … مبالغ فيها إلى حد كبير”.

وأضاف “يجب أن نبدأ العمل عليه (الاتفاق) فورا، وأن نقيم احتفالا كبيرا في الشرق الأوسط عند توقيعه وإنجازه”.

وخلال ولاية ترامب الأولى التي انتهت عام 2021، انسحبت الولايات المتحدة من الاتفاق النووي الموقع بين إيران والدول الكبرى، ونفّذ ترامب سياسة “ضغوط قصوى” على طهران معيدا فرض عقوبات قاسية عليها.

وكان الاتفاق المعروف باسم خطة العمل الشاملة المشتركة والذي تمّ التوصل إليه في العام 2015، قد فرض قيودا على البرنامج النووي الإيراني مقابل تخفيف العقوبات على طهران.

والتزمت طهران الاتفاق حتى مرور عام على انسحاب واشنطن منه، لكنها بدأت بعد ذلك في التراجع عن التزاماتها. ومنذ ذلك الحين، تعثّرت الجهود الرامية إلى إحياء الاتفاق.

وتنفي إيران اتهامها بأنّها تسعى إلى امتلاك القدرة على إنتاج أسلحة نووية مشدّدة على أنّ برنامجها النووي مخصّص للأغراض السلمية فقط.

وأكد وزير الخارجية الإيراني عباس عراقجي للصحافيين الأربعاء أنّ إعادة الرئيس الأمريكي فرض سياسة “الضغوط القصوى” على إيران ستنتهي إلى “الفشل” كما حدث خلال ولايته الأولى.

وقال عراقجي “أعتقد أنّ الضغوط القصوى هي تجربة فاشلة ومحاولة ممارستها مجددا ستؤدي إلى فشل آخر”، مضيفا أنّ طهران لا تسعى للحصول على أسلحة نووية.

وأضاف عراقجي “إذا كانت القضية الرئيسية هي ألا تسعى إيران للحصول على السلاح النووي، فهذا أمر قابل للتحقيق ولا يمثل مشكلة كبيرة”.

والأربعاء، شدّد رئيس الوكالة الذرية الإيرانية محمد إسلامي على أنّ بلاده تظلّ ملتزمة بمعاهدة حظر الانتشار النووي، وقال إنّ “إيران ليس لديها ولن تملك برنامجا للأسلحة النووية”.

(أ ف ب)

#ترامب

الأكثر قراءة اليوم

مبعوث ترامب: يجب حل "المشكلة الكبرى" بشأن سكان غزة

تفاصيل مرعبة..مشروع قانون إسرائيلي في الكنيست لتشجيع "المغادرة الطوعية" لسكان غزة..

"يديعوت": إسرائيل تخطط لتهجير سكان غزة الى دول ثالثة ليست مصر أو الاردن

ترمب: لا بديل أمام سكان قطاع غزة إلا مغادرته

ترامب: سأدعم إعادة توطين الفلسطينيين من غزة بشكل دائم في الأردن ومصر ودول أخرى

وزير الخارجية الأمريكي: يجب تحرير غزة من حماس وسنجعلها "ريفيرا" الشرق..

العالم يرفض "الفانتازيا" الترامبية بتهجير سكان غزة …

الأخبار الرئيسية

67a359364c59b72f8206176a

"واشنطن بوست": هل تتحول غزة إلى ساحة تطهير عرقي وصراع دولي؟

1-29-730x438

فكرة ترامب حول غزة تثير جدلا في إسرائيل حول واقعيتها ومخاطرها..

إنذار أحمر لسكان غزة.. أعنف منخفض قطبي يضرب المنطقة

1-28-730x438

التايمز: سواء كانت “ريفيرا ترامب” في الشرق الأوسط حقيقة أم خدعة.. فهي تنفع رجلا واحدا

2-22-730x438

من “ألهم” ترامب بفكرة سيطرة أمريكا على قطاع غزة وتهجير الفلسطينيين منه؟

اعلان سما رسائل
الاتصالات الفلسطينية