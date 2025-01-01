الأمم المتحدة: طرد سكان الأراضي المحتلة “محظور تماما”

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أكد المفوض السامي لحقوق الإنسان في الأمم المتحدة فولكر تورك الأربعاء أن ترحيل السكان من الأراضي المحتلة “محظور تماما”، بعد اقتراح الرئيس الأمريكي دونالد ترامب سيطرة بلاده على قطاع غزة وتهجير سكانه.

وقال تورك في بيان “إن الحق في تقرير المصير هو مبدأ أساسي في القانون الدولي ويجب أن تصونه جميع الدول، وهو ما أعادت محكمة العدل الدولية مؤخرا التأكيد عليه. أي نقل قسري أو ترحيل للسكان من الأراضي المحتلة محظور تماما”، مشددا على أن “القانون الدولي واضح جدا”.

أكد ترامب الثلاثاء خلال استقباله رئيس الوزراء الإسرائيلي بنيامين نتنياهو في واشنطن، أنه يريد “السيطرة” على قطاع غزة المدمر جراء الحرب، مكررا أنه يمكن لسكانه الانتقال إلى الأردن أو مصر، على الرغم من معارضة الدولتين والفلسطينيين أنفسهم.

واعتبر تورك في بيانه أنه “من المهم أن ننتقل إلى المرحلة التالية من وقف إطلاق النار، لإطلاق سراح جميع الرهائن والمعتقلين المحتجزين تعسفيا، وإنهاء الحرب وإعادة بناء غزة، مع الاحترام الكامل للقانون الإنساني الدولي وقانون حقوق الإنسان الدولي”.

وكتب المسؤول الأممي الكبير “شهد سكان الأراضي الفلسطينية المحتلة وإسرائيل معاناة لا تطاق”.

وأضاف أن “الفلسطينيين والإسرائيليين يحتاجون إلى السلام والأمن، بكرامة تامة ومساواة”.