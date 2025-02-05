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استطلاع إسرائيلي: غالبية يعتقدون أن ترامب مسؤول عن وقف إطلاق النار في غزة

الأربعاء 05 فبراير 2025 05:32 م / بتوقيت القدس +2GMT
استطلاع إسرائيلي: غالبية يعتقدون أن ترامب مسؤول عن وقف إطلاق النار في غزة



القدس المحتلة/سما/

يعتقد غالبية الإسرائيليين أن الرئيس الأمريكي دونالد ترامب هو المسؤول عن اتفاق وقف إطلاق النار للرهائن الذي تم التوقيع عليه بين إسرائيل و"حماس.


ووفقا لاستطلاع نشره المعهد الإسرائيلي للديمقراطية قال نحو 72.5% من المستطلعين إن تأكيد الرئيس الأمريكي على مسؤوليته عن الصفقة كان صحيحا.


وقال نحو 29.5% إنهم متأكدون من أن ترامب على حق، بينما ذكر 43% أنهم يعتقدون أنه على حق.

وأعرب 13% عن اعتقادهم أن الرئيس مخطئ، و7% قالوا إنهم متأكدين أنه مخطئ، و7.5% ليس لديهم رأي في الأمر.

واتفقت أغلبية مماثلة، 72.5%، على أنه إذا لم يتبع ائتلاف نتنياهو خطط ترامب للشرق الأوسط، مثل تطبيع العلاقات مع السعودية، فإن ذلك سيؤدي إلى ضغوط أو عقوبات نيابة عن إدارة ترامب.

وذكر حوالي 26% أن فرص حدوث ذلك "عالية جدا"، بينما أشار 46.5% إلى أن احتمال حدوث ذلك "مرتفع إلى حد ما".

وأجاب نحو 15% بأن الفرص "منخفضة إلى حد ما"، وقال 4% إنه "لا توجد فرصة على الإطلاق"، بينما ذكر 8.5% أنهم لا يعرفون.

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