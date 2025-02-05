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WSJ: فكرة ترامب حول "السيطرة "على غزة ظهرت مؤخرا لديه وعلم بها المقربون فقط

الأربعاء 05 فبراير 2025 05:09 م / بتوقيت القدس +2GMT
WSJ: فكرة ترامب حول "السيطرة "على غزة ظهرت مؤخرا لديه وعلم بها المقربون فقط



واشنطن/سما/

أفادت صحيفة "وول ستريت جورنال" نقلا عن مسؤولين أمريكيين، بأن فكرة الرئيس دونالد ترامب حول فرض "السيطرة" على قطاع غزة صيغت مؤخرا، ولم يكن أحد يعلم بها سوى دائرته الداخلية.


وكان ترامب قد اقترح أمس الثلاثاء فرض سيطرة أمريكية على غزة، وقال في مؤتمر صحفي مشترك مع رئيس الوزراء الإسرائيلي بنيامين نتنياهو في البيت الأبيض: "الولايات المتحدة ستتولى السيطرة على قطاع غزة، ونتوقع أن تكون لنا ملكية طويلة الأمد هناك".


وذكر ترامب أن الولايات المتحدة، ستتولى مسؤولية أعمال إعادة الإعمار في المنطقة، فضلا عن تحويلها إلى "ريفييرا الشرق الأوسط" لكل العالم.

ووصف ترامب، قطاع غزة الحالي بأنه "منطقة للهدم"، وقال إن على سكانه أن يغادروا إلى دول أخرى إلى الأبد، واقترح على وجه الخصوص الأردن أو مصر كأماكن لإقامتهم. ولم يستبعد أيضا أن ترسل الولايات المتحدة جيشها إلى غزة، ووعد بزيارتها شخصيا.

وقالت صحيفة "وول ستريت جورنال"، إن "فكرة الاستيلاء على غزة صيغت مؤخرا، وكان الرئيس ترامب يناقشها مع مساعديه وحلفائه في الأيام الأخيرة. وكان الاقتراح معروفا لدى دائرة ضيقة من الناس".

وأشارت المقالة، إلى أن مسؤولين خارج الدائرة الداخلية لترامب لم يكونوا على علم بأن مثل هذه الفكرة تمت مناقشتها قبيل اجتماع الرئيس الأمريكي مع رئيس الوزراء الإسرائيلي بنيامين نتنياهو.

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