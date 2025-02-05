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غالانت يكشف خطة المؤسسة الأمنية الإسرائيلية ضد حزب الله اللبناني

الأربعاء 05 فبراير 2025 04:56 م / بتوقيت القدس +2GMT
غالانت يكشف خطة المؤسسة الأمنية الإسرائيلية ضد حزب الله اللبناني



القدس المحتلة/سما/

كشف وزير الدفاع الإسرائيلي السابق يوآف غالانت خطة المؤسسة الأمنية الأساسية ضد "حزب الله"، متهما رئيس الوزراء بنيامين نتنياهو بتعريض الرهائن للخطر والفشل في تحقيق نجاحات عسكرية.


وفي مقابلة مع موقع Ynet، قال غالانت إن الحكومة وخلافا لادعاءاتها، لم تفعل كل ما في وسعها لتحرير الرهائن، وأنها في الواقع فوتت فرصة للحصول على نفس الصفقة التي حصلت عليها الآن بشروط أفضل.


وأفاد بأن نتنياهو كان أكثر تشاؤما بشأن قتال "حزب الله" في الأيام القليلة الأولى بعد 7 أكتوبر، وفي 11 أكتوبر من العام 2023 طلب المستوى الأمني شن عملية عسكرية ضد أهداف واسعة النطاق في لبنان".

وشكر أن الخطة تضمنت اغتيال الأمين العام لحزب الله حسن نصرالله، وقتل ما بين 12 ألف إلى 15 ألف عنصر من حزب الله خلال الساعات الأولى من الحرب بعد توزيع أجهزة اللاسلكي المفخخة عند بدء المعركة.  الأمر الذي كان سيصيب الحزب بالشلل بشكل أسوأ مما حصل في النهاية".

واعتبر غالانت أن "عدم تنفيذنا للعملية في 11 أكتوبر هو أكبر إخفاق أمني في تاريخ دولة إسرائيل، وليس فقط في هذه الحرب".

وذكر غالانت أن نتنياهو تحدث عن سقوط ناطحات السحاب في تل أبيب بقوة صواريخ حزب الله، واحتجاز الرهائن على أسطح المنازل في غزة لمنع أي ضربة خطيرة للجيش الإسرائيلي على القطاع أو قوات "حماس".

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