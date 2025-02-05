"وول ستريت جورنال": ترامب أكد لنتنياهو أن غزة "عقار رائع"

واشنطن/سما/

قالت "وول ستريت جورنال" إن دونالد ترامب أكد لبنيامين نتنياهو أن غزة "منطقة عقارية من الدرجة الممتازة"، وطلب منه التفكير في نوع الفنادق التي يمكن بناؤها في القطاع.



وأضافت الصحيفة: "في الصيف الماضي أبلغ ترامب نتنياهو في مكالمة هاتفية بأن قطاع غزة يعتبر منطقة عقارية من الدرجة الممتازة، وطلب منه أن يفكر في نوع الفنادق والمنتجعات الممكنة هناك".



ولكن الصحيفة لاحظت في مقالتها، أن ترامب لم يذكر في المحادثة مع نتنياهو، إمكانية وضع القطاع تحت السيطرة الأمريكية.

وأكد ترامب مؤخرا أن اجتماعه مع نتنياهو تركز على إنهاء حركة حماس في قطاع غزة، وأن واشنطن ستتولى إدارة القطاع وإعادة إعماره.

وقال ترامب في مؤتمر صحفي بالبيت الأبيض: "الولايات المتحدة ستتولى السيطرة على قطاع غزة، ونتوقع أن تكون لنا ملكية طويلة الأمد هناك"، مضيفا أن بلاده ستتحمل مسؤولية إزالة القنابل غير المنفجرة والأسلحة، وتسوية المنطقة، وهدم المباني المدمرة، إضافة إلى توفير فرص عمل للشباب وتنفيذ إصلاحات اقتصادية شاملة في غزة.

وأضاف أن السبب الوحيد الذي يجعل الفلسطينيين يظلون في غزة هو غياب البدائل، مؤكدا أن "القطاع مليء بالحطام، ويمكن نقل الغزيين إلى أماكن أخرى ليعيشوا بسلام".