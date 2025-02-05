"حماس" تعرب عن استعدادها للتواصل مع إدارة ترامب

غزة/سما/

صرح نائب رئيس المكتب السياسي لحركة "حماس" موسى أبو مرزوق اليوم الأربعاء، بأن الحركة مستعدة للتواصل مع إدارة الرئيس الأمريكي دونالد ترامب.



وقال أبو مرزوق في تصريحات لوكالة "ريا نوفوستي": "نحن مستعدون للتواصل والتحدث مع إدارة (الرئيس الأمريكي دونالد) ترامب. وفي الماضي ايضا، لم نكن نعارض الاتصالات مع (الرئيس السابق جو) بايدن أو ترامب أو أي إدارة أخرى، ونحن منفتحون على المحادثات مع أي جهة دولية".

وأضاف أن الولايات المتحدة أصبحت ضرورة بالنسبة للحركة، حيث تعد واشنطن لاعبا رئيسيا في الشرق الأوسط و"لهذا السبب نرحب بالمحادثات مع الولايات المتحدة وليس لدينا أي اعتراض عليها".

ومساء يوم الثلاثاء، صرح الرئيس الأمريكي دونالد ترامب بأن الفلسطينيين لا يمتلكون خيارا بديلا عن مغادرة قطاع غزة، مشيرا إلى رغبته برؤية الأردن ومصر تستقبلان سكان القطاع.

وأشار ترامب إلى أنه "إذا تمكنا من العثور على أرض مناسبة لنقل السكان من غزة إليها سيكون ذلك أفضل لهم كثيرا من العودة إلى القطاع، أعتقد أن سكان غزة يجب أن يحصلوا على أرض جيدة وجديدة وجميلة"، مشددا على أن "الأرض التي يجب أن يحصل عليها سكان غزة يمكن أن تكون في مصر أو الأردن".

وسبق أن اقترح الرئيس الأمريكي دونالد ترامب نقل فلسطينيي قطاع غزة إلى دول مجاورة مثل مصر والأردن، متذرعا بـ"عدم وجود أماكن صالحة للسكن في قطاع غزة"، جراء الحرب الإسرائيلية التي تواصلت أكثر من 15 شهرا.

ومن جانبها، أكدت حركة المقاومة الإسلامية "حماس" يوم الثلاثاء، رفضها القاطع لتصريحات الرئيس الأمريكي دونالد ترامب بشأن حتمية خروج سكان قطاع غزة منه والتوجه إلى مصر أو الأردن.

وفي سياق متصل، أعلنت الأمم المتحدة أن أكثر من 545 ألف نازح فلسطيني، عادوا إلى شمالي قطاع غزة خلال الأسبوع الماضي بعد اتفاق وقف إطلاق النار في غزة.

وقال الناطق باسم الأمم المتحدة ستيفان دوجاريك، إن هناك توقعات بأن عدد العائدين إلى شمال غزة خلال الأسبوع الماضي، تجاوز 545 ألف فلسطيني، مضيفا خلال مؤتمر صحفي، أنه في المقابل عبر أكثر من 36 ألف فلسطيني من الشمال إلى جنوب غزة.