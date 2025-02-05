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الولايات المتحدة توافق على صفقة سلاح جديدة لمصر

الأربعاء 05 فبراير 2025 04:41 م / بتوقيت القدس +2GMT
الولايات المتحدة توافق على صفقة سلاح جديدة لمصر



واشنطن/سما/

وافقت وزارة الخارجية الأمريكية على مبيعات عسكرية محتملة لصالح مصر بقيمة 625 مليون دولار من بينها أنظمة قتالية لتحديث السفن.


وحسب بيان لوكالة التعاون الأمني ​​الدفاعي في وزارة الدفاع الأمريكية "البنتاغون" فإن وزارة الخارجية أبلغتها بموافقتها على طلب تقدمت به الحكومة المصرية لشراء معدات وخدمات، بما في ذلك أربعة أنظمة إدارة قتالية لتحديث 4 سفن هجومية سريعة.

وتشمل المبيعات التي وافقت عليها الخارجية الأمريكية لمصر "رادارات المراقبة الجوية والسطحية وأنظمة التمويه وأنظمة الاستشعار الكهروضوئية/الأشعة تحت الحمراء وأنظمة الحرب الإلكترونية".

كما تشمل المبيعات "أنظمة توزيع بيانات الملاحة وأنظمة استخبارات الاتصالات وأنظمة رادار التحكم في النيران وترقيات المدافع عيار 76 ملم؛ وعناصر أخرى ذات صلة بالدعم اللوجستي ودعم البرامج".

وذكر بيان البنتاغون أن هذا البيع المقترح سوف "يدعم السياسة الخارجية الأمريكية وأهداف الأمن القومي من خلال المساعدة في تحسين أمن دولة صديقة لا تزال تشكل قوة مهمة للاستقرار السياسي والنمو الاقتصادي في الشرق الأوسط".

وقال البيان إن البيع المقترح من شأنه أن يحسن قدرة مصر على مواجهة التهديدات الحالية والمستقبلية من خلال زيادة القدرات التكتيكية والعملياتية للبحرية المصرية لدعم أهداف الأمن البحري الاستراتيجية.

وأضاف بيان البنتاغون أن "مصر لن تجد صعوبة في استيعاب هذه المعدات في قواتها المسلحة"، وأن "البيع المقترح لهذه المعدات والدعم لن يغيرا التوازن العسكري الأساسي في المنطقة".

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