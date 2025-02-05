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ترامب: سيتم محو إيران من الوجود في حال اغتيالي

الأربعاء 05 فبراير 2025 04:39 م / بتوقيت القدس +2GMT
ترامب: سيتم محو إيران من الوجود في حال اغتيالي



واشنطن/سما/

صرح الرئيس الأمريكي دونالد ترامب بأنه وجه مستشاريه بـ "محو" إيران في حال قيام الأخيرة باغتياله.


وقال ترامب للصحافيين أثناء توقيعه على أمر تنفيذي بشأن فرض "الضغط الأقصى" على إيران، يوم الثلاثاء: "إذا فعلوا ذلك، سيتم محوهم من الوجود... لقد وجهت تعليمات بأن يتم محوهم من الوجود إذا فعلوا ذلك، لن يتبقى هناك شيء".

وجدير بالذكر أن وزارة العدل الأمريكية أعلنت في نوفمبر الماضي عن إحباط تخطيط إيراني لاغتيال دونالد ترامب.


وحسب السلطات الأمريكية، فإن المسؤولين الإيرانيين كلفوا فرهاد شاكيري (51 عاما) في سبتمبر/أيلول بالتركيز على مراقبة ترامب واغتياله في نهاية المطاف.

كما تحدثت السلطات الأمريكية في وقت سابق عن كشفها مخططات إيرانية مزعومة لاغتيال مسؤولين أمريكيين سابقين من إدارة ترامب الأولى.

وتعتقد السلطات الأمريكية بأن طهران تسعى للانتقام لاغتيال قائد فيلق القدس التابع للحرس الثوري الإيراني، قاسم سليماني، الذي تم القضاء عليه على أراضي العراق في يناير 2020 بأمر من ترامب.

ورفضت إيران جميع الاتهامات الأمريكية لها المتعلقة بمخططات محتملة لاغتيال مسؤولين أمريكيين لهم صلة باغتيال سليماني.

#ترامب

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