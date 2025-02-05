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"كفاك جنونا وغطرسة".. الصدر يهاجم ترامب

الأربعاء 05 فبراير 2025 04:34 م / بتوقيت القدس +2GMT
"كفاك جنونا وغطرسة".. الصدر يهاجم ترامب



بغداد/سما/

هاجم زعيم التيار الصدري العراقي مقتدى الصدر الرئيس الأمريكي دونالد ترامب بعبارات حادة بعد تصريحات الأخير حول سيطرة بلاده على قطاع غزة وتهجير سكانه.

 

وفي منشور عبر منصة "إكس" قال الصدر موجها كلامه لترامب: "من نصبك مسؤولا على الشعوب؟ فتهجر من تشاء وتدعم من تشاء". 

وأضاف: "أهي ديمقراطيتكم الرعناء؟ أم هو دينك، أم أنت يهودي؟ أم ظننت العالم قرية صغيرة بيدك أو تحت وطأة ترسانتك؟".

وتابع زعيم التيار الصدري: "قد قهرتك غزة هاشم أنت والنتن" خاتما منشوره قائلا: "كفاك جنونا وغطرسة، فسمعة دولتك وشعبك وديمقراطيتك على المحك".

وكان ترامب قد اقترح أمس الثلاثاء فرض سيطرة أمريكية على غزة، وقال في مؤتمر صحفي مشترك مع رئيس الوزراء الإسرائيلي بنيامين نتنياهو في البيت الأبيض: "الولايات المتحدة ستتولى السيطرة على قطاع غزة، ونتوقع أن تكون لنا ملكية طويلة الأمد هناك".

وذكر ترامب أن الولايات المتحدة، ستتولى مسؤولية أعمال إعادة الإعمار في المنطقة، فضلا عن تحويلها إلى "ريفييرا الشرق الأوسط" لكل العالم.

ووصف ترامب، قطاع غزة الحالي بأنه "منطقة للهدم"، وقال إن على سكانه أن يغادروا إلى دول أخرى إلى الأبد.

وسبق أن اقترح ترامب نقل فلسطينيي قطاع غزة إلى دول مجاورة مثل مصر والأردن، متذرعا بـ"عدم وجود أماكن صالحة للسكن في قطاع غزة"، جراء الحرب الإسرائيلية التي تواصلت أكثر من 15 شهرا.

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