مستشار الأمن القومي الأميركي: مقترح ترامب يهدف لتقديم حلول بديلة

واشنطن/سما/

على وقع التنديدات الدولية والعربية التي فجرتها تصريحات الرئيس الأميركي دونالد ترامب حول تهجير أهل غزة، والسيطرة على القطاع الفلسطيني، أطل مستشار الأمن القومي الأميركي، مايك والتز موضحا.



وقال في مقابلة مع شبكة "سي بي أس" الأميركية اليوم الأربعاء، إن مقترح الرئيس الأميركي يهدف إلى الضغط على الدول العربية المجاورة لغزة من أجل توصل إلى حلول أخرى.

كما أضاف أن تلك الأفكار "ستدفع المنطقة بأكملها إلى تقديم حلولها الخاصة."

"غير واقعي"

إلى ذلك، اعتبر أن من يرفض هذا المقترح لا يملك رؤية واقعية للشعب الفلسطيني.

وشدد على أن القول "بإمكانية إعادة إعمار وبناء القطاع الفلسطيني المدمر بينما الناس يقيمون هناك هو أمر غير واقع".