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إيران ترد على "اتهامات ترامب النووية"

الأربعاء 05 فبراير 2025 04:27 م / بتوقيت القدس +2GMT
إيران ترد على "اتهامات ترامب النووية"



طهران/سما/

رد متحدث الخارجية الإيرانية إسماعيل بقائي على اتهامات الرئيس الأمريكي دونالد ترامب لإيران بتصنيع أسلحة نووية، واصفا إياها بـ"الكذبة الكبيرة".


وأكد بقائي أن هذه الادعاءات قد تم دحضها مرات عديدة، مشيرا إلى أن من يبحث عن الحقيقة يمكنه الوصول إليها بسهولة.


وأضاف بقائي في تصريحات لوكالة "إرنا" الإيرانية: "أثبتت إيران مرارا وتكرارا استعدادها للتفاعل السياسي والدبلوماسي لتأمين مصالحها الوطنية، وهي مصممة على الدفاع عن أمنها القومي ومصالحها بكل حزم، وستواجه أي تهديد أو ضغط بأقصى درجات الصمود والمقاومة."

كما أشار المتحدث الإيراني إلى أن إسرائيل، التي ليست عضوا في أي معاهدة دولية لحظر أسلحة الدمار الشامل، قد هددت علنا باستخدام الأسلحة النووية في حربها ضد غزة.

في المقابل، أكد أن إيران عضو في معاهدة الحد من انتشار الأسلحة النووية، ويخضع برنامجها النووي للإشراف الكامل من قبل الوكالة الدولية للطاقة الذرية وفقا لاتفاقية الضمانات.

وأكد بقائي أيضا أن الجمهورية الإسلامية الإيرانية تحرّم أسلحة الدمار الشامل لأسباب إسلامية وإنسانية، مستندة في ذلك إلى فتوى صادرة عن قائد الثورة الإسلامية، مما يعكس التزام إيران الثابت بمبادئ السلام ورفض استخدام هذه الأسلحة.

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