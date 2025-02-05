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رئيس البرازيل: تصريحات ترامب حول غزة "تتجاوز حدود الفهم"

الأربعاء 05 فبراير 2025 04:21 م / بتوقيت القدس +2GMT
رئيس البرازيل: تصريحات ترامب حول غزة "تتجاوز حدود الفهم"



برازيليا/سما/

 وصف الرئيس البرازيلي لويس إيناسيو لولا دا سيلفا تصريحات الرئيس الأمريكي دونالد ترامب بشأن غزة بأنها "تتجاوز حدود الفهم".


 وأكد لولا أن على ترامب أن يتوقف عن قول كل ما يخطر بباله، خاصة عندما يتعلق الأمر بمصائر شعوب ودول أخرى.

وقال لولا في مقابلة مع محطات إذاعية محلية: "خطابه يكاد يكون غير مفهوم لأي إنسان عاقل... أعتقد أن الوقت قد حان للتوقف عن التحدث بعشوائية... لكل دولة سيادتها، ودعونا نترك الدول الأخرى تعيش بسلام".

وجاءت تعليقات لولا رداً على تصريحات مثيرة لترامب، الذي اقترح أن تقوم الولايات المتحدة بالسيطرة على قطاع غزة وتحويله إلى ما أسماه "ريفييرا الشرق الأوسط"، مع وعد بإعادة إعمار المنطقة. ووصف ترامب غزة بأنها "منطقة للهدم"، ودعا سكانها إلى مغادرتها إلى دول أخرى مثل الأردن أو مصر، بل وذكر أنه قد يرسل قوات أمريكية إلى المنطقة، ووعد بزيارتها شخصياً.

وفي الوقت نفسه، وصف ترامب قطاع غزة في وضعه الحالي بأنه "موقع للهدم"، وقال إن على سكانه أن يغادروا إلى دول أخرى إلى الأبد، واقترح على وجه الخصوص إرسالهم إلى الأردن أو مصر كأماكن لإقامتهم.

ولم يستبعد ترامب أيضا أن ترسل الولايات المتحدة الجيش الأمريكي إلى غزة، ووعد بزيارة القطاع شخصيا.

وفي وقت سابق، قدمت مجموعة من الجمهوريين مشروع قانون إلى الكونغرس الأمريكي لاستبدال اسم منطقة الضفة الغربية في الوثائق الرسمية باسم "يهودا والسامرة" التوراتي.

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