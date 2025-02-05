بريطانيا وفرنسا ترفضان خطط ترامب لتهجير الفلسطينيين

لندن/سما/

قال وزير الخارجية لبريطاني ديفيد لامي إن على المجتمع الدولي ضمان مستقبل الفلسطينيين في وطنهم، كما قال متحدث الخارجية الفرنسية كريستوف لوموان إن بلاده ترفض خطط ترامب.



جاء ذلك ضمن عرض الوزير الموقف البريطاني بشأن مستقبل الفلسطينيين، في مؤتمر صحفي بالعاصمة الأوكرانية كييف، ردا على مقترحات الرئيس الأمريكي دونالد ترامب بشأن "نقل الفلسطينيين من قطاع غزة إلى مصر والأردن"، حيث قال: "نريد رؤية الفلسطينيين في ازدهار بقطاع غزة والضفة الغربية"، وأكد التزام المملكة المتحدة بحل الدولتين.

كذلك رفضت فرنسا اليوم الأربعاء تعليقات الرئيس الأمريكي دونالد ترامب، التي أشار فيها إلى أن الولايات المتحدة "قد تسيطر على غزة، ويمكن تهجير الفلسطينيين إلى أماكن أخرى"، وصرح المتحدث باسم الخارجية الفرنسية كريستوف لوموان، في بيان له، بأن "فرنسا تكرر معارضتها لأي تهجير قسري للسكان الفلسطينيين في قطاع غزة، وهو ما سيشكل انتهاكا خطيرا للقانون الدولي، وهجوما ضد التطلعات المشروعة للفلسطينيين، وكذلك عقبة كبرى أمام حل الدولتين، وعامل زعزعة استقرار رئيسي لشركائنا المقربين مصر والأردن، والمنطقة بأكملها".

وأضاف لوموان أن مستقبل غزة يجب أن يكون في سياق دولة فلسطينية مستقبلية، ولا ينبغي أن تسيطر عليه دولة ثالثة.