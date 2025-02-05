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زعيم اليمين في هولندا يدعم اقتراح ترامب تهجير الفلسطينيين إلى الأردن (صورة)

الأربعاء 05 فبراير 2025 04:19 م / بتوقيت القدس +2GMT
زعيم اليمين في هولندا يدعم اقتراح ترامب تهجير الفلسطينيين إلى الأردن (صورة)



أمستردام/سما/

أيد خيرت فيلدرز زعيم اليمين في هولندا مقترح الرئيس الأمريكي دونالد ترامب تهجير الفلسطينيين من قطاع غزة إلى الأردن.

 

وعلّق فيلدرز على اقتراح ترامب عبر منصة "إكس" قائلا: "أحسنت يا دونالد ترامب! كما قلت دائما: الأردن = فلسطين، دع الفلسطينيين ينتقلون إلى الأردن، عندها سيتم حل مشكلة غزة!"

جاء ذلك عقب تأكيد ترامب للصحفيين أن اجتماعه مع رئيس الوزراء الإسرائيلي بنيامين نتنياهو ركز على إنهاء حركة "حماس" في قطاع غزة، مشيرا إلى أن واشنطن ستتولى إدارة القطاع وإعادة إعماره.

ووسط موجة من الانتقادات الدولية التي واجهها ترامب بعد إعلانه عن نية بلاده فرض سيطرتها على قطاع غزة، دعت "حماس" الإدارة الأمريكية إلى التراجع عن هذه التصريحات التي تتناقض مع القوانين والمواثيق الدولية.

وأضاف ترامب أن السبب الوحيد الذي يجعل الفلسطينيين يظلون في غزة هو غياب البدائل، مؤكدا أن "القطاع مليء بالحطام، ويمكن نقل الغزيين إلى أماكن أخرى ليعيشوا بسلام".

وأعرب حلفاء الولايات المتحدة وخصومها على حد سواء عن رفضهم وإدانتهم لاقتراح الرئيس الأمريكي دونالد ترامب أن تسيطر الولايات المتحدة على قطاع غزة وتعيد توطين سكانه.

كما واجهت خطة ترامب هذه معارضة شديدة من كلا الحزبين الرئيسيين في الولايات المتحدة، فمن جهة، يرى الديمقراطيون أن هذه الخطة تمثل انتهاكا صارخا للقانون الدولي والقيم الأمريكية، حيث وصفها السيناتور كريس ميرفي بأنها "فكرة مريضة ولا يمكن تنفيذها".

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