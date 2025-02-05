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الكرملين يعلق على تصريحات ترامب بشأن غزة

الأربعاء 05 فبراير 2025 04:18 م / بتوقيت القدس +2GMT
الكرملين يعلق على تصريحات ترامب بشأن غزة



موسكو/سما/

قال متحدث الكرملين دميتري بيسكوف إن الكرملين يرى أن التسوية في الشرق الأوسط يمكن أن تتم فقط على أساس حل الدولتين.


جاء ذلك وفقا لما صرح به بيسكوف ردا على تصريحات الرئيس الأمريكي دونالد ترامب بشأن إمكانية إعادة توطين الفلسطينيين من غزة، حيث تابع: "فيما يتعلق بموضوع إعادة التوطين، نعم، سمعنا تصريح السيد ترامب حول هذه القضية، وسمعنا ورأينا بيانات من عمان ومن القاهرة، تحدثت عن رفض مثل هذه الفكرة. لهذا، ففي الوقت الحالي، نرى أن التسوية في الشرق الأوسط يمكن أن تتم فقط على أساس حل الدولتين".

وعاد بيسكوف للتأكيد على موقف روسيا الثابت من القضية الفلسطينية والتسوية في الشرق الأوسط: "إن موقفنا بشأن التسوية في الشرق الأوسط معروف جيدا. ولا يمكن أن تتم التسوية في الشرق الأوسط إلا على أساس حل الدولتين، وهي الأطروحة المنصوص عليها في قرارات مجلس الأمن التابع للأمم المتحدة ذي الصلة، وهي ما ننطلق منه ونؤيده ونعتقد أنه الخيار الوحيد".

#الكرملين

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