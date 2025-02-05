  1. الرئيسية
  2. أخبار فلسطين

"مزحة مريضة وجنون مطلق".. تعليقات على تصريح ترامب حول السيطرة على غزة

الأربعاء 05 فبراير 2025 04:17 م / بتوقيت القدس +2GMT
"مزحة مريضة وجنون مطلق".. تعليقات على تصريح ترامب حول السيطرة على غزة



القدس المحتلة/سما/

علقت القناة "12" العبرية اليوم الأربعاء على تصريحات الرئيس الأمريكي دونالد ترامب حول فرض السيطرة الأمريكية على قطاع غزة.


وذكرت القناة أن "السيطرة الأمريكية على قطاع غزة تتطلب نشر آلاف الجنود الأمريكيين في منطقة شديدة الحساسية، مما يعرضهم لتهديدات مباشرة من قبل حركة "حماس" والفصائل الفلسطينية الأخرى".

وأكدت القناة أن "هذه الخطة قد تؤدي إلى خسائر فادحة في صفوف القوات الأمريكية، وقد تعيد المنطقة إلى دوامة من الحروب التي استمرت لعقود في الشرق الأوسط".

ويشير محللون إلى أن "فرض السيطرة على غزة يتطلب وجود قوة عسكرية ضخمة، مما سيضع الجنود الأمريكيين في مواجهة هجمات متكررة وحرب عصابات ومقاومة شعبية واسعة النطاق".

وأثارت خطة ترامب معارضة واسعة في كلا الحزبين الأمريكيين، ويرى الديمقراطيون أنها انتهاك صارخ للقانون الدولي والتقاليد الأمريكية، حيث وصفها السيناتور كريس ميرفي بأنها "مزحة مريضة".

وقد واجهت خطة ترامب هذه معارضة شديدة من كلا الحزبين الرئيسيين في الولايات المتحدة. فمن جهة، يرى الديمقراطيون أن هذه الخطة تمثل انتهاكًا صارخًا للقانون الدولي والقيم الأمريكية، حيث وصفها السيناتور كريس ميرفي بأنها "فكرة مريضة ولا يمكن تنفيذها".

وحتى داخل الحزب الجمهوري، ظهرت أصوات متحفظة بشأن الخطة، وقال السيناتور ليندسي غراهام، الذي يُعتبر حليفا مقربا لترامب، في تصريح نقلته وكالة "أسوشيتد برس": "معظم سكان ولاية كارولينا الجنوبية ليسوا متحمسين لفكرة إرسال أمريكيين للسيطرة على غزة".

أما السيناتور كريس كونز، فقد ذهب إلى أبعد من ذلك، واصفا الخطة بأنها "جنون مطلق".

جاء ذلك عقب تأكيد ترامب أن اجتماعه مع رئيس الوزراء الإسرائيلي بنيامين نتنياهو ركز على إنهاء حركة "حماس" في قطاع غزة، مشيرا إلى أن واشنطن ستتولى إدارة القطاع وإعادة إعماره.

وأعرب حلفاء الولايات المتحدة وخصومها على حد سواء عن رفضهم وإدانتهم لاقتراح الرئيس الأمريكي دونالد ترامب أن تسيطر الولايات المتحدة على قطاع غزة وتعيد توطين سكانه.

#ترمب #نتنياهو #تهجير غزة

الأكثر قراءة اليوم

لوموند: هذه مُخطّطات ترامب الكبرى في الشرق الأوسط

مبعوث ترامب: يجب حل "المشكلة الكبرى" بشأن سكان غزة

تفاصيل مرعبة..مشروع قانون إسرائيلي في الكنيست لتشجيع "المغادرة الطوعية" لسكان غزة..

"يديعوت": إسرائيل تخطط لتهجير سكان غزة الى دول ثالثة ليست مصر أو الاردن

ترمب: لا بديل أمام سكان قطاع غزة إلا مغادرته

ترامب: سأدعم إعادة توطين الفلسطينيين من غزة بشكل دائم في الأردن ومصر ودول أخرى

مسؤول أميركي يبرر دعوات ترامب لتهجير لسكان غزة

الأخبار الرئيسية

photo_2025-02-05_15-32-40

مستشار الأمن القومي الأميركي: مقترح ترامب يهدف لتقديم حلول بديلة

67a3592c4236045a8e2bfdd6

مصادر مقربة من ترامب تكشف تفاصيل مبادرة غزة

67a3252d4236045b452a8a37

ردود فعل عالمية رافضة لاقتراح ترامب السيطرة على غزة وتهجير سكانها

67a33d5042360456432e2a4d

مشاهد لحشود الجيش المصري تثير الذعر في إسرائيل (صور وفيديو)

العالم يرفض "الفانتازيا" الترامبية بتهجير سكان غزة …

اعلان سما رسائل
الاتصالات الفلسطينية