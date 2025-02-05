  1. الرئيسية
  2. شؤون عربية ودولية

بريطانيا عن خطط ترامب لتهجير أهالي غزة: الفلسطينيون يجب أن يعودوا إلى ديارهم

الأربعاء 05 فبراير 2025 04:16 م / بتوقيت القدس +2GMT
بريطانيا عن خطط ترامب لتهجير أهالي غزة: الفلسطينيون يجب أن يعودوا إلى ديارهم



لندن/سما/

رفضت المملكة المتحدة خطة الرئيس الأمريكي دونالد ترامب لتحويل غزة إلى "ريفييرا الشرق الأوسط"، مشددة على أن الفلسطينيين "بحاجة لأن يعودوا إلى ديارهم".

وفي توبيخ للرئيس الأمريكي، أيد أحد أعضاء حكومة كير ستارمر حل الدولتين للصراع، وقال إن إسرائيل يجب أن توجد إلى جانب "دولة فلسطينية حرة وقابلة للحياة".

 

وباعتباره أول عضو في حكومة المملكة المتحدة يرد على اقتراح ترامب، رفض ستيف ريد انتقاد الرئيس بشكل مباشر.

ولكن، بعد الضغط عليه بسبب تصريحات ترامب بأن الولايات المتحدة تخطط "للسيطرة على غزة وامتلاك الأراضي مع إعادة توطين الفلسطينيين في أماكن أخرى"، أصر وزير البيئة البريطاني على أن أولئك الذين نزحوا يجب أن يكونوا قادرين على العودة.

وقال: "لقد عانى المدنيون الفلسطينيون من كابوس حي على مدى الأشهر الـ14 الماضية، وهم بحاجة إلى أن يتمكنوا من العودة إلى منازلهم والبدء في إعادة بنائها".

وأضاف: "ما لن أفعله هو تقديم تعليق متتابع على تصريحات رئيس الولايات المتحدة أو أي زعيم عالمي آخر… أعتقد أننا يجب أن نمنح ترامب الفضل في الدور الذي لعبه في تأمين وقف إطلاق النار في المقام الأول. لكن وجهة نظر حكومة المملكة المتحدة هي أن الفلسطينيين يجب أن يكونوا قادرين على العودة إلى منازلهم وإعادة بناء حياتهم الممزقة".

وقال الديمقراطيون الليبراليون، الذين يحاولون كسب الناخبين المناهضين لترامب في المملكة المتحدة منذ عودته إلى البيت الأبيض، إن خطة ترامب لغزة "غريبة وخطيرة".

وقال زعيم الحزب الليبرالي إد ديفي: "على المملكة المتحدة أن توضح أنه يجب رفض هذه المقترحات، وأننا ندعم القانون الدولي وحل الدولتين على أساس حدود عام 1967".

ورفضت وزيرة خارجية الظل البريطانية بريتي باتيل تقديم تعليق، مشددة على أنه "لن تتمكن أي دولة من القيام بذلك بمفردها" فيما يتعلق بإعادة إعمار غزة.

وقالت لراديو "تايمز": "سيتعين علينا أن ننتظر ونرى، لأنه لن تتمكن أي دولة من القيام بذلك بمفردها. لقد سمعنا بالفعل من الحكومة السعودية أيضا أن شركائنا وحلفائنا في دول الخليج والشرق الأوسط سيكون لهم جميعًا دور يلعبونه".

وقال ترامب إنه يريد إنشاء "ريفييرا الشرق الأوسط" من خلال السيطرة على غزة وإعادة توطين الفلسطينيين في "المناطق التي يرفض القادة فيها حاليا".

وحدد خططا "للسيطرة" على القطاع الذي مزقته الحرب، ولم يستبعد استخدام القوات الأمريكية للقيام بذلك.

الأكثر قراءة اليوم

لوموند: هذه مُخطّطات ترامب الكبرى في الشرق الأوسط

مبعوث ترامب: يجب حل "المشكلة الكبرى" بشأن سكان غزة

تفاصيل مرعبة..مشروع قانون إسرائيلي في الكنيست لتشجيع "المغادرة الطوعية" لسكان غزة..

"يديعوت": إسرائيل تخطط لتهجير سكان غزة الى دول ثالثة ليست مصر أو الاردن

ترمب: لا بديل أمام سكان قطاع غزة إلا مغادرته

ترامب: سأدعم إعادة توطين الفلسطينيين من غزة بشكل دائم في الأردن ومصر ودول أخرى

مسؤول أميركي يبرر دعوات ترامب لتهجير لسكان غزة

الأخبار الرئيسية

photo_2025-02-05_15-32-40

مستشار الأمن القومي الأميركي: مقترح ترامب يهدف لتقديم حلول بديلة

67a3592c4236045a8e2bfdd6

مصادر مقربة من ترامب تكشف تفاصيل مبادرة غزة

67a3252d4236045b452a8a37

ردود فعل عالمية رافضة لاقتراح ترامب السيطرة على غزة وتهجير سكانها

58a0b385c36188ef768b461d

"مزحة مريضة وجنون مطلق".. تعليقات على تصريح ترامب حول السيطرة على غزة

67a33d5042360456432e2a4d

مشاهد لحشود الجيش المصري تثير الذعر في إسرائيل (صور وفيديو)

اعلان سما رسائل
الاتصالات الفلسطينية