  1. الرئيسية
  2. أخبار الخليج

الرئيس يرحب بمواقف السعودية الرافضة للاستيطان والتهجير والتمسك بإقامة الدولة الفلسطينية

الأربعاء 05 فبراير 2025 11:43 ص / بتوقيت القدس +2GMT
الرئيس يرحب بمواقف السعودية الرافضة للاستيطان والتهجير والتمسك بإقامة الدولة الفلسطينية



رام الله / سما/

 رحب رئيس دولة فلسطين محمود عباس، بالمواقف الأخوية الصادقة التي تصدر تباعاً عن قيادة المملكة العربية السعودية الشقيقة، وعلى رأسها خادم الحرمين الشريفين، الملك سلمان بن عبد العزيز، وولي العهد، رئيس مجلس الوزراء، الأمير محمد بن سلمان، والحكومة السعودية الداعمة والمؤيدة لحقوق شعبنا وقضيته العادلة.

ورحب سيادته بما صدر عن وزارة الخارجية السعودية صباح هذا اليوم بشأن رفض المملكة للاستيطان الإسرائيلي، ودعوات التهجير والضم، وأية مشاريع تمس بالحقوق الوطنية العادلة والمشروعة للشعب الفلسطيني، وفي مقدمتها حقه في تقرير المصير، وتجسيد الدولة الفلسطينية على الأرض بعاصمتها القدس الشرقية وفق قرارات الشرعية الدولية ومبادرة السلام العربية، وهو الأمر الذي لا غنى عنه لتحقيق السلام في المنطقة.

وثمن سيادته، هذه المواقف السعودية الشجاعة والمشرفة، إلى جانب الدعم الكبير الذي تقدمه المملكة العربية السعودية للشعب الفلسطيني، وآخره المساعدات الإنسانية المستمرة لقطاع غزة، إضافة إلى الدعم المتواصل للقضية الفلسطينية في المحافل الدولية، وتأسيس التحالف الدولي لحشد الاعتراف بدولة فلسطين، وعقد المؤتمر الدولي للسلام في حزيران/يونيو المقبل.

الأكثر قراءة اليوم

لوموند: هذه مُخطّطات ترامب الكبرى في الشرق الأوسط

مبعوث ترامب: يجب حل "المشكلة الكبرى" بشأن سكان غزة

"يديعوت": أربعة سيناريوهات محتملة لإدارة قطاع غزة في "اليوم التالي"

ترمب: لا بديل أمام سكان قطاع غزة إلا مغادرته

ترامب: سأدعم إعادة توطين الفلسطينيين من غزة بشكل دائم في الأردن ومصر ودول أخرى

مسؤول أميركي يبرر دعوات ترامب لتهجير لسكان غزة

رئيس الموساد السابق: على إسرائيل الإفراج عن مروان البرغوثي اليوم

الأخبار الرئيسية

الرئيس والقيادة الفلسطينية يعربون عن رفضهم الدعوات للاستيلاء على قطاع غزة وتهجير الفلسطينيين خارج وطنهم

وزير الخارجية الأمريكي: يجب تحرير غزة من حماس وسنجعلها "ريفيرا" الشرق..

"يديعوت": إسرائيل تخطط لتهجير سكان غزة الى دول ثالثة ليست مصر أو الاردن

السعودية ترفض خطاب ترامب: نرفض سياسة التهجير ولن نقيم علاقات مع اسرائيل قبل اقامة دولة فلسطينية

تفاصيل مرعبة..مشروع قانون إسرائيلي في الكنيست لتشجيع "المغادرة الطوعية" لسكان غزة..

اعلان سما رسائل
الاتصالات الفلسطينية