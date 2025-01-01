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الجهاد الإسلامي ترد على تصريحات ترامب بشأن تهجير سكان غزة

الأربعاء 05 فبراير 2025 10:33 ص / بتوقيت القدس +2GMT
الجهاد الإسلامي ترد على تصريحات ترامب بشأن تهجير سكان غزة



القدس المحتلة/سما/

علقت حركة الجهاد الإسلامي في فلسطين، على تصريحات الرئيس الأمريكي دونالد ترامب حول تهجير الفلسطينيين.

وقالت حركة الجهاد الإسلامي في فلسطين، في تصريح صحفي، مساء الثلاثاء، إنه كان ينبغي للرئيس الأمريكي دونالد ترامب، وهو يمارس غطرسته ويضع شعبنا في قطاع غزة أمام خيار وحيد هو التهجير، أن يتذكر أن ١٥ شهراً من القصف المجنون بثمانين ألف طن من السلاح الأمريكي لم تفلح في تهجيره، فهل يتوهم أن تهجره تصريحات عنصرية مراوغة مغلفة بإنسانية زائفة؟!

وأكدت الحركة أن "شعبنا الفلسطيني يمتلك دوماً خيار المقاومة التي يمارسها منذ ما يزيد على قرن كامل من الزمن، من قبل ترامب ومن بعده".

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