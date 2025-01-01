طقس فلسطين: منخفض جوي عنيف الاربعاء

رام الله/سما/

يستعد مئات الآلاف من النازحين في قطاع غزة لاستقبال منخفض جوي عميق يهدد بأمطار غزيرة ورياح قوية مصحوبة بالبرد القارس، وسط مخاوف من سيول قد تجتاح المخيمات وتزيد من معاناة النازحين.

الراصد الجوي ليث العلامي توقّع، أن تتأثر البلاد بمنخفض جوي عميق يبدأ تأثيره الفعلي اعتبارًا من عصر يوم الأربعاء، مصحوبًا بأمطار غزيرة، وعواصف رعدية، ورياح شديدة قد تصل سرعتها إلى 90 كم/س، خاصة في المناطق الساحلية.

وأوضح "العلامي" في تصريحات له أن تأثير المنخفض يبدأ تدريجيًا خلال ساعات ليل الثلاثاء/فجر الأربعاء على شكل زخات محلية خفيفة، قبل أن تشتد الحالة الجوية بشكل واضح مع عبور الجبهة الهوائية الرئيسية بعد ظهر الأربعاء، مما يؤدي إلى انخفاض درجات الحرارة بشكل ملموس.

وأضاف أن سرعة الرياح القوية قد تؤثر بشكل مباشر على قطاع غزة، حيث ستؤدي إلى ارتفاع الأمواج وتهديد المناطق الساحلية والمخيمات، مشيرًا إلى مخاطر السيول وارتفاع منسوب المياه في المناطق المنخفضة.

كما توقع العلامي استمرار تأثير المنخفض حتى منتصف نهار يوم الخميس، مع أجواء باردة ورياح نشطة وفرصة لهطول الأمطار، مشيرًا إلى أن المنخفض سيبدأ بالانحسار التدريجي، مساء الخميس مع بقاء فرص لهطول أمطار متفرقة.

وتنبأ الراصد الجوي، بتراجع قوة المنخفض يوم الجمعة المقبل مع استمرار فرص الأمطار المحلية على بعض المناطق.

إلى ذلك، حذر العلامي من ارتفاع منسوب المياه وتشكل سيول قد تؤدي إلى غمر المناطق المنخفضة ومخيمات النازحين.

وأوضح لمراسلنا، أن ارتفاع الأمواج قد يشكل خطرًا على المناطق الساحلية، ما يستدعي توخي الحذر في المناطق القريبة من الشاطئ.

وحول تأثير الطقس على المباني المتهالكة، قال إن سرعة الرياح قد تؤدي إلى سقوط أجزاء من الأبنية المدمرة، خاصة المغطاة بألواح الزينقو، ما يزيد من المخاطر على السكان.

ونصح العلامي، النازحين في الخيام لتثبيت الخيام والابتعاد عن المناطق المهددة بالسيول، داعيا لتجنب التنقل في الطرق المنخفضة والمناطق الساحلية خلال ذروة العاصفة.

ودعا الراصد الجوي، الجهات المختصة المواطنين إلى الاستعداد الجيد واتخاذ الإجراءات الوقائية لحماية الأرواح والممتلكات، مشددا على ضرورة التعامل بحذر مع تأثيرات المنخفض الجوي حتى انحساره الكامل.