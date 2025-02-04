وزير الخارجية الأمريكي: يجب تحرير غزة من حماس وسنجعلها "ريفيرا" الشرق..

واشنطن / وكالات /

كرر وزير الخارجية الأمريكي ماركو روبيو الرسائل التي نقلها دونالد ترامب في المؤتمر الصحفي المشترك مع رئيس الوزراء الإسرائيلي بنيامين نتنياهو. وكتب على حسابه على شبكة إكس نتورك: "يجب تحرير غزة من حماس، وكما قال الرئيس ترامب اليوم، فإن الولايات المتحدة مستعدة لقيادة غزة وجعلها جميلة مرة أخرى". هدفنا هو السلام المستدام في المنطقة للجميع".

وقال مصدر أميركي مقرب من ترامب إن الرئيس الأميركي قدم خطته لأنه توصل إلى نتيجة مفادها أن لا أحد غيره لديه فكرة جيدة عن غزة، باستثناء الأفكار المعاد تدويرها والتي فشلت في الماضي.

وخلال مؤتمر صحفي مشترك مع رئيس الوزراء الاسرائيلي بنيامين نتانياهو، أشار ترامب إلى أن الولايات المتحدة ستتولى السيطرة على قطاع غزة.

وقال إن "هذه الخطوة قد تسهم في خلق آلاف فرص العمل في المنطقة، حيث ستشرف الإدارة الأميركية على عملية إعادة الإعمار".

قال أيضا: "أرى موقفا يُمكننا من ملكية طويلة الأمد".

وتوقع الرئيس الأميركي أن يتحول القطاع، الذي يضم أكثر من مليوني فلسطيني، إلى "ريفييرا الشرق الأوسط".

وأضاف: "ريفييرا الشرق الأوسط. هذا شيء يمكن أن يكون بالغ الروعة".

وأعرب ترامب عن أمله في إمكانية نقل الفلسطينيين من غزة، وأن تتولى الولايات المتحدة إعادة إعمار القطاع.

واعتبر ترامب أن الفلسطينيين "سيودون بشدة" مغادرة القطاع الذي دمرته الحرب، وقال إن "أهالي غزة سيودون بشدة العيش في مكان آخر إذا أتيحت لهم الفرصة. القطاع أصبح موقع هدم".

وفي وقت سابق، اقترح ترامب أن تستقبل مصر والأردن الغزيين، وقال: "بالرغم من الرفض المبدئي، أعتقد أن ملك الأردن عبد الله الثاني والرئيس المصري عبد الفتاح السيسي سيفتحان قلبيهما ويمنحاننا الأراضي التي نحتاج إليها، لكي يتمكن الأشخاص من العيش بتناغم وسلام".

كما أشار إلى أنه بحث مع نتنياهو كيفية ضمان القضاء على حركة "حماس" في قطاع غزة.

وتعهد الرئيس الأميركي بزيارة غزة: "أحب إسرائيل. سأزورها وسأزور غزة، وسأزور المملكة العربية السعودية، وسأزور أماكن أخرى في جميع أنحاء الشرق الأوسط"، لكنه لم يكشف عن أي جدول زمني لهذه الزيارات.

وأوضح أنه لم يحدد بعد، موقفه بشأن سيادة إسرائيل على الضفة الغربية، وقال إنه "سيعلن قراره خلال الأسابيع الأربعة المقبلة".

وأضاف: "نحن نناقش القضية، لكن لم نتخذ قرارا نهائيا بعد".