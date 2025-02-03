اليوم 18 من وقف إطلاق النار: عراقيل امام عمل معبر رفح وخروقات متعددة وانتشال شهداء

غزة / سما/

تواصل قوات الاحتلال الاسرائيلي خروقاتها لملف وقف إطلاق النار الذي يدخل يومه الثامن عشر.

وشن طيران الاحتلال خلال ال ٢٤ ساعة سلسلة غارات بينها غارة استهدفت شارع الرشيد دون اصابات.

كما استشهد مواطن صباح اليوم شرق رفح واصيب اخر في استهداف مسيّرة إسرائيلية وسط مدينة رفح جنوبي قطاع غزة.

وفي سياق متصل وصل مشافي قطاع غزة ٢٢ شهيدًا (منهم ٢٠ انتشال، شهيدان متأثران بإصابتهما) و ٦ إصابات، خلال ٢٤ ساعة الماضية.

وارتفعت حصيلة العدوان الإسرائيلي إلى ٤٧٥٤٠ شهيدًا ١١١٦١٨ إصابة منذ السابع من أكتوبر للعام ٢٠٢٣م.

من جهته اعلن الدفاع المدني بغزة ان طواقمه في محافظة غزة تنتشل جثامين ١٩ شهيد من مقبرة عشوائية بعد أن قامت قوات الإحتلال الإسرائيلي بإستهدافهم خلال إقتحام مستشفى الشفاء في شارع الثورة غرب مدينة غزة .

واكد في بيان له انه تم دفن هذه الجثامين الكريمة في مقبرة الشيخ رضوان.

وفي ملف معبر رفح لم يتمكن اي مريض من الخروج عبر معبر رفح في ظل تأخر إسرائيل في ارسال الكشوفات الخاصة بالمرضى.

ومن المقرر سفر عشرات الحالات اليوم الأربعاء انطلاقا من المشفى الأوروبي جنوب شرق خان يونس.