  1. الرئيسية
  2. أخبار فلسطين

"حماس" تؤكد رفضها القاطع لتصريحات ترامب حول تهجير سكان غزة

الأربعاء 05 فبراير 2025 09:10 ص / بتوقيت القدس +2GMT
"حماس" تؤكد رفضها القاطع لتصريحات ترامب حول تهجير سكان غزة



غزة / سما/

 أكدت حركة "حماس" يوم الثلاثاء، رفضها القاطع لتصريحات الرئيس الأمريكي دونالد ترامب بشأن حتمية خروج سكان قطاع غزة منه والتوجه إلى مصر أو الأردن.

وقال الناطق باسم الحركة حازم قاسم: "نرفض تصريحات ترامب بشأن تهجير الفلسطينيين في غزة، التصريحات الأمريكية عنصرية وتعكس غياب المعايير الأخلاقية والإنسانية".

وشدد قاسم على أنه "بدلا من محاسبة الاحتلال المجرم على جريمة الإبادة الجماعية والتهجير تتم مكافأته لا عقابه"، مؤكدا أن "هدف الاحتلال الحقيقي من حربه على غزة هو تهجير الفلسطينيين من القطاع".

وأضاف "المقاومة مستمرة حتى حصول الشعب الفلسطيني على حريته واستقلاله.. يمكن أن تتم عملية إعادة الإعمار مع بقاء أهالي غزة لا تهجيرهم كما يطرح اليمين الصهيوني".

ومن جانبه، أشار القيادي في "حماس" عزت الرشق إلى الرفض القاطع لتصريحات ترامب التي دعا فيها الشعب الفلسطيني في قطاع غزة إلى مغادرة وطنهم بذريعة إعادة الإعمار.

وقال الرشق: "تصريحات ترامب عنصرية، ومحاولة مكشوفة لتصفية قضيتنا الفلسطينية والتنكر لحقوقنا الوطنية الثابتة، شعبنا في غزة، أفشل خطط التهجير والترحيل تحت القصف على مدار أكثر من خمسة عشر شهرا، وهو مغروس في أرضه، ولن يقبل بأي مخططات تهدف إلى اقتلاعه من جذوره".

كما أكد القيادي في الحركة سامي أبو زهري رفضه لتصريحات ترمب معتبرا إياها "وصفة لإنتاج الفوضى والتوتر في المنطقة"، وشدد على أن "شعبنا في قطاع غزة لن يسمح بتمرير هذه المخططات، والمطلوب هو إنهاء الاحتلال والعدوان على شعبنا لا طرده من أرضه".

الأكثر قراءة اليوم

لوموند: هذه مُخطّطات ترامب الكبرى في الشرق الأوسط

مبعوث ترامب: يجب حل "المشكلة الكبرى" بشأن سكان غزة

"يديعوت": أربعة سيناريوهات محتملة لإدارة قطاع غزة في "اليوم التالي"

مسؤول أميركي يبرر دعوات ترامب لتهجير لسكان غزة

رئيس الموساد السابق: على إسرائيل الإفراج عن مروان البرغوثي اليوم

باراك يدعو إلى تسريع الاستعداد لعصيان مدني واسع النطاق في إسرائيل ويؤكد: نتنياهو في محنة بسبب “حماس”

تقدير إسرائيلي: نتنياهو يسوّق بين قواعده بأن ترامب أجبره على وقف إطلاق النار بغزة

الأخبار الرئيسية

السعودية ترفض خطاب ترامب: نرفض سياسة التهجير ولن نقيم علاقات مع اسرائيل قبل اقامة دولة فلسطينية

تفاصيل مرعبة..مشروع قانون إسرائيلي في الكنيست لتشجيع "المغادرة الطوعية" لسكان غزة..

اليوم 18 من وقف إطلاق النار: عراقيل امام عمل معبر رفح وخروقات متعددة وانتشال شهداء

IMG_20250204_234804_901

ترامب: سأدعم إعادة توطين الفلسطينيين من غزة بشكل دائم في الأردن ومصر ودول أخرى

ترمب: لا بديل أمام سكان قطاع غزة إلا مغادرته

اعلان سما رسائل
الاتصالات الفلسطينية