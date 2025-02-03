تفاصيل مرعبة..مشروع قانون إسرائيلي في الكنيست لتشجيع "المغادرة الطوعية" لسكان غزة..

القدس المحتلة / سما/

تقدمت كتلة "عوتسما يهوديت" الاسرائيلية بمقترح قانون "لتشجيع مغادرة سكان قطاع غزة طوعًا". جاء ذلك بناءً على اقتراح الرئيس الأمريكي دونالد ترامب. ومن المتوقع أن يتم عرض المقترح على لجنة الوزراء لشؤون التشريع يوم الأحد المقبل، ليتم طرحه في القراءة التمهيدية في جلسة الكنيست الاسرائيلية القادمة، بحسب ما نشرت القناة 14 العبرية.

وفقًا لنص المقترح: "سيحصل المواطن الغزي الذي يختار المغادرة على حزمة مساعدات اقتصادية، يتم تحديد قيمتها من قبل وزارة المالية الاسرائيلية. مع ذلك، فإن الأشخاص المدانين بالمشاركة في أعمال إرهابية لن يكونوا مؤهلين للحصول على المساعدة".

ويشمل المقترح أيضًا أنه إذا طلب شخص غادر العودة إلى غزة، سيتعين عليه إعادة المبلغ الذي تلقاه مضاعفًا مع الفوائد والتعويضات. وإذا لم يُعاد المال، سيتم منع دخوله إلى غزة أو أي منطقة أخرى داخل إسرائيل.

وقال عضو الكنيست المتطرف إيتمار بن غفير: "لا يمكن لإسرائيل أن تستمر في السماح لحماس بالنمو وتجنيد المزيد من الفلسطينيين. هذا المقترح يهدف إلى تقديم حل حقيقي وواقعي لتشجيع مغادرة سكان غزة إلى دول تقبلهم". وأضاف: "إنه مصلحة أمنية مهمة للغاية، ونحن نتوقع أن يدعم جميع أعضاء الكنيست هذا المقترح الهام".