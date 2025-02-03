منذ 21 يناير.. "إسرائيل" تهجر 5 آلاف عائلة فلسطينية شمال الضفة

القدس المحتلة/سما/

أفادت معطيات فلسطينية رسمية، الثلاثاء، بأن إسرائيل هجرت 5 آلاف أسرة فلسطينية خلال عمليتها العسكرية المتواصلة في شمال الضفة الغربية المحتلة منذ 21 يناير/ كانون الثاني الماضي.

جاء ذلك في بيان صادر عن مكتب رئيس الوزراء الفلسطيني محمد مصطفى، عقب ترؤسه في رام الله وسط الضفة، اجتماعا ضم ممثلين عن وزارات وهيئات حكومية عاملة في مجال الاستجابة الطارئة.

وقال البيان، إن الاجتماع بحث سبل "تكثيف الجهود المشتركة لتعزيز التدخلات الإغاثية شمالي الضفة الغربية (جراء العدوان الإسرائيلي)".

وأكد أن العدوان الإسرائيلي المتواصل شمالي الضفة "تسبب حتى الآن بنزوح وتهجير حوالي 5 آلاف أسرة في مخيمي جنين وطولكرم".

وأشار إلى "تصاعد هدم المنازل وتدمير واسع للبنية التحتية وممتلكات المواطنين (من قبل الجيش الإسرائيلي)، خصوصا بعد اتساع عدوان الاحتلال (الإسرائيلي) ليشمل مخيم الفارعة وبلدة طمون (بمحافظة طوباس)".

وأشار البيان إلى أن دائرة شؤون اللاجئين بمنظمة التحرير الفلسطينية، ستتولى إدارة ملف الإيواء المؤقت للعائلات النازحة، بالشراكة مع وكالة غوث وتشغيل اللاجئين الفلسطينيين "أونروا"، وبرنامج الأمم المتحدة الإنمائي.

وفي 21 يناير المنصرم، بدأ الجيش الإسرائيلي عملية عسكرية في مدينة جنين ومخيمها، أسفرت عن مقتل 25 فلسطينيا، حتى صباح اليوم.

ووسّع الجيش الإسرائيلي عملياته العسكرية في شمال الضفة الغربية لتصل إلى مدينة طولكرم في 27 من الشهر نفسه حيث قتل 4 فلسطينيين، فيما بدأ الأحد عملية عسكرية في بلدة طمون ومخيم الفارعة بمحافظة طوباس.

ومنذ 7 أكتوبر/ تشرين الأول 2023، وسّع الجيش الإسرائيلي والمستوطنون اعتداءاتهم في الضفة الغربية، بما فيها القدس الشرقية، ما أسفر عن استشهاد 905 فلسطينيين، وإصابة نحو 7آلاف، واعتقال 14 ألفا و300 آخرين، وفق معطيات فلسطينية رسمية.

وبدعم أمريكي، ارتكبت إسرائيل بين 7 أكتوبر 2023 و19 يناير 2025، إبادة جماعية بغزة خلفت أكثر من 159 ألف شهيد وجريح من الفلسطينيين، معظمهم أطفال ونساء، وما يزيد على 14 ألف مفقود.