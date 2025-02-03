الرئيس المصري والعاهل الأردني يؤكدان خلال اتصال هاتفي: الدولة الفلسطينية الضمانة الوحيدة للسلام

القاهرة/سما/

بحث الرئيس المصري عبدالفتاح السيسي والعاهل الأردني الملك عبدالله بن الثاني في اتصال هاتفي بينهما تطورات الأوضاع الإقليمية خاصة فيما يتعلق بتنفيذ اتفاق وقف إطلاق النار في قطاع غزة



وتناول الاتصال تطورات الأوضاع الإقليمية خاصة فيما يتعلق بتنفيذ اتفاق وقف إطلاق النار في قطاع غزة وما يشمله من تبادل لإطلاق سراح الرهائن والمحتجزين ونفاذ المساعدات الإنسانية إلى أهالي القطاع.

وأكد الرئيس المصري والعاهل الأردني على "ضرورة التنفيذ الكامل للاتفاق" وحتمية وسرعة إعادة إعمار قطاع غزة.

وأكد الزعيمان على أهمية التوصل إلى السلام الدائم في المنطقة القائم على حل الدولتين وإقامة الدولة الفلسطينية المستقلة على خطوط الرابع من يونيو 1967 وعاصمتها القدس الشرقية وذلك كضمان وحيد لتحقيق السلام والاستقرار في الشرق الأوسط.

وشدد الرئيس المصري والعاهل الأردني على ضرورة الأخذ بالموقف العربي الموحد المطالب بالتوصل إلى السلام الدائم في منطقة الشرق الأوسط بما يحقق الاستقرار والرخاء الاقتصادي المنشودين وفق بيان للمتحدث الرسمي للرئاسة المصرية.

وتناول الاتصال بين الزعيمين تطورات الوضع في سوريا حيث شدّدا على أهمية تحقيق الاستقرار في سوريا، وضرورة الحفاظ على وحدة سوريا وسلامة أراضيها وأمن شعبها الشقيق، وأهمية بدء عملية سياسية شاملة لا تقصي طرفاً، وتشمل كافة مكونات وأطياف الشعب السوري.

كما ناقش الزعيمان الأوضاع في لبنان وأكدا على ضرورة التنفيذ الكامل لاتفاق وقف إطلاق النار وتنفيذ قرار مجلس الامن رقم ١٧٠١، وحرصهما على أمن وسيادة واستقرار لبنان الشقيق.

وأوضح المتحدث الرسمي أن الاتصال أكد على ضرورة مواصلة التنسيق والتشاور الثنائي وتأكيد الدولتين على استمرار التعاون في مختلف المجالات.