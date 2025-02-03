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"أكسيوس": نتنياهو يعتزم طلب أسلحة من ترامب لمهاجمة المنشآت النووية الإيرانية

الثلاثاء 04 فبراير 2025 09:27 م / بتوقيت القدس +2GMT
"أكسيوس": نتنياهو يعتزم طلب أسلحة من ترامب لمهاجمة المنشآت النووية الإيرانية



واشنطن/سما/

يعتزم رئيس الوزراء الإسرائيلي بنيامين نتنياهو إقناع الرئيس الأمريكي دونالد ترامب بتزويد الجيش الإسرائيلي بأسلحة قادرة على تدمير المنشآت النووية الإيرانية، حسبما أعلن موقع "أكسيوس".


وأكدت مصادر الموقع احتمال توجيه ضربة عسكرية لإيران في حالة انهيار المفاوضات الدبلوماسية بشأن تسوية البرنامج النووي الإيراني.


وفي 3 فبراير، رجحت صحيفة "فورين أفيرز" أن يسمح ترامب لإسرائيل بمهاجمة إيران.

في الوقت نفسه، أشار الموقع إلى أن ترامب أعرب عن رغبته في التوصل إلى اتفاق مع إيران لتجنب أي عمل عسكري ضدها.

وبحسب موقع "أكسيوس"، فإن الرئيس الأمريكي ورئيس الوزراء الإسرائيلي سيبحثان إمكانية تطبيع العلاقات بين إسرائيل والمملكة العربية السعودية.

ومن المقرر أن يُعقد الاجتماع بين ترامب ونتنياهو اليوم الثلاثاء في البيت الأبيض.

ويُعرف ترامب بعلاقته الوثيقة مع نتنياهو، رغم أنه كان ينتقده أحيانا. وتُعتبر هذه الزيارة المبكرة بمثابة إشارة قوية إلى دعم ترامب لرئيس الوزراء اليميني، الذي يواجه انتقادات شديدة بسبب إدارته للحرب في غزة.

وفي وقت سابق، أفاد موقع "أكسيوس" نقلا عن مصادر إسرائيلية مسؤولة، أن نتنياهو سيحاول إقناع ترامب بالموافقة على خطط عدم تنفيذ المرحلة الثانية من اتفاق وقف إطلاق النار في غزة ومواصلة العمليات العسكرية ضد حركة "حماس".

#نتنياهو #ترامب

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