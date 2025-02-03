فيدان: تركيا تعارض اقتراح ترامب إعادة توطين الفلسطينيين خارج غزة

أنقرة/سما/

أعلن وزير الخارجية التركي هاكان فيدان معارضته لاقتراح الرئيس الأمريكي دونالد ترامب لإعادة توطين سكان قطاع غزة في دول أخرى في المنطقة.



وقال فيدان خلال مؤتمر صحفي عقب مباحثاته مع نظيره المصري، بدر عبد العاطي: "نحن نعارض هذا الاقتراح بشدة. كما تذكرون، إن مشكلة الشرق الأوسط برمتها بدأت بتهجير الفلسطينيين".



وأضاف: "نحن الآن نؤيد فكرة منح الفلسطينيين الحق في إقامة دولة على أراضيهم من أجل حل هذه المشكلة بشكل دائم وإنهاء هذا الصراع".

وتابع: "إن طرح هذا الاقتراح، الذي يتعارض بشكل مباشر مع هذه التطلعات، يعني قراءة خاطئة للتاريخ. لقد تمت أصلا تجربة هذه الطريقة (إعادة توطين الفلسطينيين) ثم اندلعت حرب استمرت لعقود من الزمن".

وأوضح فيدان أنه "إذا تم تطبيق ذلك مرة أخرى، فسوف تنشأ ظروف من شأنها أن تهدد السلام الإقليمي والعالمي، إنه خطأ كبير أن يتم سجن منطقة بأكملها، هذه السياسة التي يفكر بها نتنياهو قد تشكلت تحت تأثير السياسة الأمريكية".

وختم قائلا: "لا ينبغي تكرار هذا الخطأ، إذا تم تنفيذ تلك السياسات فإنني أكرر أن النتيجة النهائية ستكون حروبا لا نهاية لها".

وفي 25 يناير، صرح ترامب خلال حديثه مع الصحفيين، أنه يعتبر أن من الممكن إعادة توطين سكان قطاع غزة الذين فقدوا مساكنهم نتيجة العمليات العسكرية الإسرائيلية في الدول العربية.