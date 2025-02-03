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بوغدانوف: مستعدون لمساعدة الفلسطينيين على تجاوز خلافاتهم

الثلاثاء 04 فبراير 2025 09:26 م / بتوقيت القدس +2GMT
بوغدانوف: مستعدون لمساعدة الفلسطينيين على تجاوز خلافاتهم



موسكو/سما/

بحث المبعوث الخاص للرئيس الروسي للشرق الأوسط وإفريقيا، نائب وزير الخارجية الروسي ميخائيل بوغدانوف ورئيس المبادرة الوطنية الفلسطينية مصطفى البرغوثي الأوضاع في غزة.


وأصدرت وزارة الخارجية الروسية بيانا، أوضحت فيه أن بوغدانوف ناقش مع البرغوثي، الوضع في منطقة الصراع الفلسطيني الإسرائيلي، مع التركيز بشكل خاص على التطورات في قطاع غزة.

وتمت خلال المحادثة مناقشة الوضع في منطقة الصراع الفلسطيني الإسرائيلي بالتفصيل، مع تركيز خاص على الأوضاع في قطاع غزة. كما شهد اللقاء تبادلا للآراء حول آفاق تحقيق المصالحة بين الفلسطينيين.

وأكدت الوزارة أن الجانب الروسي أعرب عن استعداده لمواصلة مساعدة الفلسطينيين على تجاوز خلافاتهم، خاصة في ما يتعلق بالبرنامج السياسي لمنظمة التحرير الفلسطينية، الذي يهدف إلى إقامة دولة فلسطينية مستقلة ضمن حدود عام 1967، وعاصمتها القدس الشرقية.

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