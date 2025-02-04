البحث عن أحياء تحت أنقاض المنازل المدمرة في مخيم جنين (شاهد)

جنين/سما/

قال جهاز الدفاع المدني الفلسطيني، الثلاثاء، إن طواقمه تبحث عن أشخاص تحت أنقاض منزل هدمته قوات الاحتلال الإسرائيلي بمخيم جنين شمال الضفة الغربية المحتلة، وأن التواصل الأولي يشير إلى وجود أحياء.



وأضاف الدفاع المدني في بيان: "تلقت غرفة عمليات محافظة جنين بلاغات عن هدم الاحتلال منزلا في حارة الدمج بداخله أشخاص، فتحركت الطواقم وباشرت العمل بالمعدات اليدوية حيث تشير المعلومات لوجود سيدة وثلاثة أطفال أسفل الركام".



وتابع: "ضابط الموقع أشار إلى أن التواصل الأولي يشير إلى وجود أشخاص أحياء".



وبين أن الطواقم "ما زالت تعمل على إزالة الركام حتى اللحظة للوصول إلى المحاصرين وإجلائهم".



وفي 21 كانون الثاني/ يناير المنصرم، بدأ الجيش الإسرائيلي عملية عسكرية في مدينة جنين ومخيمها، أسفرت عن استشهاد 25 فلسطينيا.



ووسّع جيش الاحتلال الإسرائيلي عملياته العسكرية في شمال الضفة الغربية لتصل إلى مدينة طولكرم في 27 كانون ثاني/ يناير الماضي، حيث استشهد 4 فلسطينيين، فيما بدأ الأحد عملية عسكرية في بلدة طمون ومخيم الفارعة بمحافظة طوباس.



ومنذ 7 تشرين الأول/ أكتوبر 2023، وسّع الجيش الإسرائيلي والمستوطنون اعتداءاتهم في الضفة الغربية، بما فيها القدس الشرقية، ما أسفر عن استشهاد 905 فلسطينيين، وإصابة نحو 7آلاف، واعتقال 14 ألفا و300 آخرين، وفق معطيات فلسطينية رسمية.

