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"أونروا": الوضع في مخيّم جنين بالضفة الغربية يتّخذ منحى كارثيًّا

الثلاثاء 04 فبراير 2025 06:43 م / بتوقيت القدس +2GMT
"أونروا": الوضع في مخيّم جنين بالضفة الغربية يتّخذ منحى كارثيًّا



جنين/سما/

قالت وكالة الأمم المتحدة لغوث وتشغيل اللاجئين الفلسطينيين (أونروا)، اليوم الثلاثاء، إن مخيّم جنين للاجئين في شمال الضفة الغربية المحتلة، يأخذ "منحى كارثيا"، جرّاء الدمار الذي لحق بالعديد من المساكن والمباني فيه، بفعل العملية العسكرية الإسرائيلية المتواصلة.

وقالت الناطقة باسم أونروا، جولييت توما، للصحافيين في جنيف، إن الوضع في "المخيم يتخذ منحى كارثيا"، مضيفة أن أجزاء كبيرة منه "دُمرت بالكامل في سلسلة من التفجيرات التي نفذتها القوات الإسرائيلية".

وقالت وزارة الصحة الفلسطينية، إن القوات الإسرائيلية قتلت 70 شخصا في المنطقة، منذ بداية العام.

وخلال العملية العسكرية، عمدت القوات الإسرائيلية إلى هدم وتفجير المباني في مخيم جنين للاجئين، المجاور لمدينة جنين.

وقالت توما التي كانت تتحدث من عمَّان "تشير التقديرات إلى أن 100 منزل دمرت أو لحقت بها أضرار كبيرة"، جرّاء العملية الإسرائيلية.

وأضافت "لقد تحمل سكان هذا المخيم على وجه الخصوص ظروفا تفوق القدرة على الاحتمال... وقعت التفجيرات يوم الأحد عندما كان من المفترض أن يعود الأطفال إلى المدرسة".


وقالت "في ما يتعلق بأونروا، ما زالت 13 مدرسة في المخيم والمناطق المحيطة به مغلقة. وأثر ذلك على 5000 طفل في تلك المنطقة".

وأضافت توما أن خدمات الأونروا داخل مخيم جنين انقطعت لعدة أشهر ثم توقفت تماما في أوائل كانون الأول/ ديسمبر.

وقالت أونروا إنها لم تتلق أي تحذير مسبق بشأن تفجير المباني، بعد انقطاع الاتصال بين موظفيها والسلطات الإسرائيلية.

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