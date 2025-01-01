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فيدان: "عقلية نتنياهو تقود المنطقة نحو الهاوية"

الثلاثاء 04 فبراير 2025 05:15 م / بتوقيت القدس +2GMT
فيدان: "عقلية نتنياهو تقود المنطقة نحو الهاوية"



أنقرة/سما/

قال وزير الخارجية التركى هاكان فيدان إن عقلية رئيس وزراء إسرائيل بنيامين نتنياهو تقود المنطقة نحو الهاوية.


وأضاف الوزير التركي خلال مؤتمر صحفى مشترك مع نظيره بدر عبدالعاطي، إن مصر وقطر بذلتا جهودا كبيرة لتحقيق وقف إطلاق النار في غزة وعلينا أن نعمل جاهدين من أجل وقف دائم لإطلاق النار.

وردًا على سؤال حول مقترح تهجير الفلسطينيين، أضاف الوزير التركي خلال مؤتمر صحفى مشترك مع بدر عبدالعاطي، أن تهجير الفلسطينيين إلى مصر والأردن أمر مرفوض وسنتعاون مع الجانب المصري في هذا الجانب، ولن نقبل تهجير الفلسطينيين من أراضيهم، ومثل هذه المشاريع تهدد السلام الإقليمي، مشيرا إلى أن مشكلة فلسطين بدأت عبر تهجير شعبها من أراضيهم، ويجب حل هذه المشكلة من جذورها عبر الاعتراف بالدولة الفلسطينية.

من جانبه، تحدث وزير الخارجية المصري بدر عبد العاطي عن استضافة مصر مؤتمرا لحشد الجهود الدولية لإعادة إعمار قطاع غزة، مشددا على الأهمية البالغة لرفض أى محاولة لاقتلاع هذا الشعب العظيم من أرضه.

وقال الوزير المصري إنه أطلع الوزير فيدان على مساعي وجهود مصر لاستضافة مؤتمر لإعادة إعمار غزة، مؤكدا على الأهمية البالغة لبقاء الشعب الفلسطيني في غزة على أرضه، والعمل على توفير حقوقه المشروعة.

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