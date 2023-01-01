إدارة ترامب تفتح تحقيقات في معاداة السامية في خمس جامعات

واشنطن/سما/

أعلنت وزارة التعليم الأمريكية فتح تحقيقات جديدة في معاداة السامية في خمس جامعات في البلاد بينها جامعتا كولومبيا وبيركلي اللتان شهدتا مظاهرات طالبت بوقف الحرب على غزة.



تحت إشراف الرئيس ترامب، ستقوم الوزارة بالتحقيق في جامعة نورث وسترن وجامعة بورتلاند الحكومية وجامعة كاليفورنيا وبيركلي وجامعة مينيسوتا، المدن التوأم إلى جانب كولومبيا.



المظاهرات المناهضة لإسرائيل امتدت من كليات في ولاية ماين إلى ألاسكا وأحيانا تحولت إلى اشتباكات عنيفة مع محترفين معاديين مؤيدين لإسرائيل في كولومبيا والمدارس الأخرى قيد التحقيق.

وقال غريغ ترينور، القائم بأعمال مساعد وزير الخارجية لشؤون الحقوق المدنية: "اليوم، تقوم الوزارة بتحذير الجامعات والكليات والمدارس من الروضة إلى الصف الثاني عشر: هذه الإدارة لن تتسامح مع استمرار اللامبالاة المؤسسية تجاه رفاهية الطلاب اليهود في الجامعات الأمريكية، ولن تقف إلى جانبها إذا فشلت الجامعات في محاربة الكراهية اليهودية".

بدوره، قال ليو تيريل، مساعد المدعي العام للحقوق المدنية إن "الوزارة تأخذ على محمل الجد مسؤوليتنا للقضاء على هذه الكراهية أينما وجدت. إن فريق العمل لمكافحة معاداة السامية هو الخطوة الأولى في إحياء التزام الرئيس ترامب المتجدد بإنهاء معاداة السامية في مدارسنا".

يفتح مكتب الحقوق المدنية التحقيق بموجب الباب السادس من قانون الحقوق المدنية لعام 1964 والذي يحمي الطلاب من المضايقات بناء على أصلهم القومي وأصلهم المشترك.

تعرضت جامعة كولومبيا للتدقيق الوطني بعد اندلاع احتجاجات الطلاب في أواخر أبريل 2024.

ودعا أمر ترامب أيضا إلى مراجعة كاملة لشكاوى معاداة السامية المقدمة إلى وزارة التعليم منذ 7 أكتوبر 2023، بما في ذلك القضايا المعلقة والتي تم حلها من إدارة الرئيس السابق جو بايدن. ويشجع وزارة العدل على اتخاذ الإجراءات اللازمة لإنفاذ قوانين الحقوق المدنية.