القوات المسلحة الأردنية تجلي طفلة من غزة لعلاجها

أجلت القوات المسلحة الأردنية الطفلة حبيبة الله محمود عبد الناصر من قطاع غزة إلى الأردن، لتلقي العلاج الطبي اللازم.

وتم نقل الطفلة فور وصولها إلى الأراضي الأردنية بواسطة طائرة عمودية إلى مدينة الحسين الطبية/ مستشفى الملكة رانيا للأطفال، لمتابعة حالتها الصحية من قبل فريق طبي متخصص وإجراء الفحوصات اللازمة لها.

وأوضح مدير عام الخدمات الطبية الملكية العميد الطبيب يوسف زريقات أن الطفلة تعاني من حالة مرضية متقدمة تسببت في إصابتها بغرغرينة في الأطراف السفلية واليد اليسرى والعين اليسرى.

وأشار إلى أنه سيتم استقبالها في مدينة الحسين الطبية وتشخيصها وإجراء العلاجات الطبية اللازمة لها داخل مستشفى الملكة رانيا للأطفال.

من جانبها، أعربت والدة الطفلة عن بالغ شكرها وتقديرها للملك عبدالله الثاني على هذه اللفتة الإنسانية، مشيدة بالجهود الطبية والإنسانية التي تبذلها القوات المسلحة الأردنية في قطاع غزة.