الصفدي: جاهزون للعمل مع الولايات المتحدة لتحقيق السلام العادل والدائم على أساس حل الدولتين

عمان/سما/

قال وزير الخارجية وشؤون المغتربين الأردني أيمن الصفدي إن هناك تطورات إيجابية في المنطقة تحتاج إلى البناء عليها.



وأضاف الصفدي، خلال مؤتمر صحفي عقده مع نظيره اليوناني جورج يرابيتريتيس، في مقر وزارة الخارجية الأردنية اليوم الثلاثاء، أن إدخال المساعدات إلى غزة أولوية، والتأكيد على تثبيت وقف إطلاق النار.

وتابع الصفدي: "أرسلنا رسالة مشتركة لوزير الخارجية الأمريكي بعد اجتماع القاهرة أننا جاهزون للعمل مع الولايات المتحدة لتحقيق السلام العادل الدائم على أساس حل الدولتين".

ولفت إلى أن "رسالتنا التي أطلقناها للعالم خلال اجتماع القاهرة أننا في العالم العربي جاهزون لأن ننخرط فورا لتحقيق السلام العادل بالتعاون مع شركائنا في المجتمع الدولي".

وأشار إلى أن زيارة جلالة الملك عبدالله الثاني إلى الولايات المتحدة الأمريكية ولقاء الرئيس دونالد ترامب، زيارة مهمة، مشددا في الوقت ذاته على العلاقات الاستراتيجية التي تربط المملكة بالولايات المتحدة.

وبين الصفدي، أن الدور الأمريكي دور رئيس في المنطقة، من أجل الوصول إلى السلام بالمنطقة.

تجدر الإشارة إلى أن العاهل الأردني عبدالله الثاني بن الحسين، كان قد تلقى دعوة من الرئيس الأمريكي دونالد ترامب، لعقد لقاء ثنائي في البيت الأبيض بواشنطن في 11 فبراير الجاري.