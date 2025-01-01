"إسرائيل" تستعد لإرسال وفد إلى الدوحة لمناقشة تفاصيل فنية متعلقة بمواصلة تنفيذ الاتفاق

القدس المحتلة/سما/

أعلن مكتب رئيس الوزراء الإسرائيلي بنيامين نتنياهو أن إسرائيل تستعد لإرسال وفد إلى العاصمة القطرية الدوحة لمناقشة تفاصيل فنية متعلقة بمواصلة تنفيذ اتفاق وقف إطلاق النار في غزة.



وقال مكتب رئيس الوزراء الإسرائيلي في بيان بعد اجتماع نتنياهو مع ستيف ويتكوف مبعوث الرئيس الأمريكي دونالد ترامب إلى الشرق الأوسط إن "اللقاء كان إيجابيا ووديا".

وأضاف أنه "سيتم إرسال وفد المفاوضات إلى الدوحة نهاية الأسبوع لمناقشة التفاصيل الفنية المتعلقة بمواصلة تنفيذ اتفاق وقف إطلاق النار في غزة".

وأشار البيان إلى أن "رئيس الوزراء سيعقد اجتماعا للكابينت عند عودته من واشنطن لمناقشة المرحلة الثانية من الصفقة وتوجيه مسار المفاوضات المقبلة".

وكان المتحدث باسم الخارجية القطرية ماجد الأنصاري أكد أن رئيس الوزراء الإسرائيلي بنيامين نتنياهو ألغى إرسال وفد المفاوضات إلى الدوحة بذريعة اجتماعه مع الرئيس الأمريكي دونالد ترامب.

وقال الأنصاري في مقابلة مع الموقع الأمريكي "بريتبارت": "في اليوم السادس عشر [من وقف إطلاق النار في غزة] كان من المفترض أن يصل وفد إسرائيلي إلى الدوحة حتى نتمكن من بدء المفاوضات بشأن المرحلة الثانية. ومع ذلك، لم يرسلوا وفدا بعد، لكننا على اتصال بالجانبين [إسرائيل وحماس] للتأكد من التزامهما بهذا الأمر"، دون تقديم تفاصيل إضافية حول التأثير المحتمل لهذا الإلغاء على عملية وقف إطلاق النار.

وأضاف: "كما أفهم، يريد رئيس الوزراء نتنياهو أولا مقابلة الرئيس ترامب ومناقشة [اتفاق غزة] معه ثم إرسال وفد.

وأمس الاثنين صرح الرئيس الأمريكي أنه لا ضمانات بأن وقف إطلاق النار في غزة سيصمد، في حين قال مبعوثه إلى الشرق الأوسط ستيف ويتكوف إن الأمر مستتب في الوقت الراهن.

وجاءت تصريحات ترامب وويتكوف للصحفيين في البيت الأبيض أمس الاثنين قبل لقاء مزمع للرئيس الأمريكي برئيس الوزراء الإسرائيلي بنيامين نتنياهو اليوم الثلاثاء.

وقال ويتكوف إن "تنفيذ وقف إطلاق النار في غزة مستمر، والجميع يلتزمون بالتوجيه بإطلاق سراح كل الرهائن".

وفي غضون ذلك، نقلت هيئة البث الإسرائيلية عن مصادر قولها إن ترامب ومبعوثه ويتكوف "مصممان على إتمام اتفاق إطلاق سراح الرهائن حتى إنهاء الحرب".