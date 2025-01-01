"إسرائيل صغيرة كرأس القلم".. تصريح صادم من ترامب يثير الجدل (فيديو)

القدس المحتلة/سما/

أشار الرئيس الأمريكي دونالد ترامب إلى أن إسرائيل دولة صغيرة، مشبها إياها برأس القلم، الأمر الذي أثار الجدل على مواقع التواصل الاجتماعي في ظل ما يشاع عن تهجير الفلسطينيين.

وردا على سؤال مراسل صحفي حول مدى تأييد ترامب لضم إسرائيل للضفة الغربية، قال الرئيس الأمريكي: "إسرائيل صغيرة جدا في الشرق الأوسط، مثل رأس هذا القلم مقارنة بالطاولة. هذا ليس جيدا!".

وأضاف: "إنها قطعة أرض صغيرة جدا. إنه لأمر مدهش ما تمكنوا من فعله عندما تفكر في الأمر، هناك الكثير من القوة العقلية الجيدة والذكية، لكنها قطعة أرض صغيرة جدا، لا شك في ذلك".

على إثر ذلك، انتشر فيديو التصريح كالنار في الهشيم على منصة "إكس"، حيث اعتبر نشطاء أنه خطير جدا ويكشف عن الخطط المستقبلية لترامب في الشرق الأوسط. فيما أشار آخرون إلى أن حل الدولتين بات حلما يصعب تحقيقه، وأن الضفة الغربية ستصبح ملكا لإسرائيل.

ومن المقرر أن يصبح نتنياهو، اليوم الثلاثاء، أول زعيم أجنبي يلتقي الرئيس الأمريكي دونالد ترامب بعد توليه منصبه لولاية ثانية في 20 يناير.

وتهدف المحادثات بين الجانبين إلى الترتيب لجولة جديدة من المفاوضات بين إسرائيل وحركة "حماس" بشأن استمرار وقف إطلاق النار في قطاع غزة.

كما أفادت التقارير الإعلامية بأن ترامب ونتنياهو يسعيان لإحراز تقدم نحو اتفاق يهدف إلى تطبيع العلاقات بين إسرائيل والسعودية.