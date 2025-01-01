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"دجال فاشل".. خبير مصري يرد على حاخام يهودي متشدد

الثلاثاء 04 فبراير 2025 04:07 م / بتوقيت القدس +2GMT
"دجال فاشل".. خبير مصري يرد على حاخام يهودي متشدد



القاهرة/سما/

رد أستاذ اللغة العبرية والمتخصص في الشؤون الإسرائيلية بجامعة عين شمس محمد عبود، على الحاخام اليهودي المتشدد نير بن أرتزى الذي توعد المصريين بغضب كبير بسبب مساعدتهم للفلسطينيين.


وقال الدكتور محمد عبود لـRT ، إن الحاخام بن أرتسي يزعم أنه يعلم الغيب ويملك قدرات خارقة وأنه يملك قدرات نبي في زي حاخام، ويفتح أسبوعيا كاميرا الموبايل، ويتنبأ في القضايا السياسية الشائكة ومصير الصراعات الإقليمية بين إسرائيل وجيرانها واحتمالات نشوب الحرب في المنطقة والعالم.

وأضاف عبود ، أنه بحثا عن الشهرة يحاول بن أرتسي الزج باسم مصر في نبوءاته الفاشلة، لإدراكه أن الإسرائيليين بشكل عام يخشون من مصر وقوة الجيش المصري خاصة، وأن تجربة الحرب مع مصر انتهت بانتصار حرب أكتوبر 1973 التي يسميها الإسرائيليون بحرب يوم القيامة.

وأوضح الكتور محمد عبود أن بن أرتسي دجال فاشل فقد سبق أن تنبأ بفشل مصر في القضاء على داعش بسيناء، وتنبأ بأن الرب سيضرب العالم بالزلازل والأعاصير والفيضانات، إلا إسرائيل ستنجو من الكوارث.. وباءت كل هذه النبوءات بالفشل.

وتابع: "بن أرتسي في رأيي مجرد دجال يدعي أنه عالم في الكبالا، وأنه يعلم الغيب، وسبق أن ادعى أنه من أهل النبوة. وبسبب هذه الادعاءات التف حول بن أرتسي عشرات الأنصار والمريدين، وجمع ثروة تقدر بثلاثين مليون دولار. وبعدما وصلت شهرة بن أرتسي لعنان السماء في إسرائيل، تبين أن الرجل نصاب ودجال ومنحرف جنسيا، واتهم في عدة قضايا نصب، وابتزاز وتحرش جنسي بالأطفال. وطارده عدد من الحاخامات بالكتب التي تحذر من خطورته والقضايا في المحاكم".

وكان الحاخام اليهودي المتشدد قد زعم إن تل أبيب قد تتلقى ضربة قوية من مصر والفلسطينيين في حال ارتكبت تل أبيب خطأً فادحاً بتسليم محور فيلادلفيا للفلسطينيين، لأن الذين يسيطرون عليه حقا هم المصريون.

وعلى حد قوله وفقا لموقع srugim الإخباري الإسرائيلي: "لا يجب أن تصدقوا مصر، وندعوا الله أن تتلقى الضربة قريبا من خلال الطبيعة".

وفي ختام تصريحاته، أشار الحاخام بن أرتزي إلى أن "الأسلحة تأتي من الأنفاق إلى قطاع غزة، وهم يعيشون كالملوك، إنهم يستعدون لحرب أخرى في السابع من أكتوبر، كما تستعد مصر وقطر لحرب أخرى في السابع من أكتوبر، ولكن هذه المرة سيكون في وقت مختلف."

الجدير بالذكر أن هذا الحاخام زعيم روحي لطائفة كبيرة من اليهود، معظمهم من المستوطنين، و يزعم أن لديه قدرات خارقة.

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