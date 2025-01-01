اليابان تدرس تقديم الرعاية الطبية للمرضى والجرحى من غزة

طوكيو/سما/

قال رئيس الوزراء الياباني شيجيرو إيشيبا إن الحكومة اليابانية تبحث تقديم الرعاية الطبية للمرضى والجرحى من سكان غزة.



وقال إيشيبا أمام جلسة للبرلمان إن إدارته تعمل على سياسة تقديم الدعم في اليابان لأولئك الذين يعانون من المرض أو الجرحى في غزة، مشيرا إلى أنه يمكن أيضا تقديم الفرص التعليمية لسكان غزة، الذين يخضعون لاتفاق هش لإطلاق النار مع إسرائيل.

وكانت وزارة الصحة في غزة أعلنت قبل أيام أن "عدد الشهداء وصل إلى 61 ألفا و709 شهداء بينهم 47 ألفا و487 وصلوا إلى المستشفيات، بينما لا يزال 14 ألفا و222 تحت أنقاض المباني أو في الطرقات".

وذكرت أن "عدد الجرحى بلغ 111 ألفا و588 شخصا، في حين ارتفع عدد المعتقلين إلى أكثر من 6 آلاف يتعرضون لأبشع أشكال التنكيل والتعذيب واستشهد عشرات منهم في سجون الاحتلال".