لابيد: وقف إطلاق النار لن يسقط حكومة نتنياهو

وأضاف لابيد، خلال زيارته لإحدى البلدات الإسرائيلية القريبة من الحدود والتي تعرضت لهجوم حماس في 7 أكتوبر 2023، أن "نتنياهو لديه شبكة أمان سياسية من المعارضة لدعم الاتفاق، في كل مراحله"، مشيرا إلى أن "الاتفاق يحظى بدعم ساحق من شعب إسرائيل، كما يحظى بدعم ساحق من الكنيست الإسرائيلي".

وتحدث لابيد أمس الاثنين، قبل يوم من لقاء نتنياهو بالرئيس الأمريكي دونالد ترامب في البيت الأبيض لمناقشة الهدنة. وتهدف تصريحاته إلى منع نتنياهو من استخدام الضغوط السياسية الداخلية كذريعة لاستئناف الحرب.

وتوعّد شركاء نتنياهو في الائتلاف اليميني المتطرف بالانسحاب من الحكومة إذا لم يستأنف الحرب بعد انتهاء المرحلة الأولى من الاتفاق في أوائل مارس.

وقد يؤدي انسحاب اليمين المتطرف إلى زيادة احتمالات إجراء انتخابات مبكرة قد تؤدي إلى إقصاء نتنياهو عن السلطة.