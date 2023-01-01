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لابيد: وقف إطلاق النار لن يسقط حكومة نتنياهو

الثلاثاء 04 فبراير 2025 03:56 م / بتوقيت القدس +2GMT
لابيد: وقف إطلاق النار لن يسقط حكومة نتنياهو



القدس المحتلة/سما/

قال زعيم المعارضة الإسرائيلية يائير لابيد إن حكومة رئيس الوزراء بنيامين نتنياهو لن تسقط بسبب استمرار وقف إطلاق النار في قطاع غزة، والذي يتيح استعادة المزيد من الرهائن.

وأضاف لابيد، خلال زيارته لإحدى البلدات الإسرائيلية القريبة من الحدود والتي تعرضت لهجوم حماس في 7 أكتوبر 2023، أن "نتنياهو لديه شبكة أمان سياسية من المعارضة لدعم الاتفاق، في كل مراحله"، مشيرا إلى أن "الاتفاق يحظى بدعم ساحق من شعب إسرائيل، كما يحظى بدعم ساحق من الكنيست الإسرائيلي".

وتحدث لابيد أمس الاثنين، قبل يوم من لقاء نتنياهو بالرئيس الأمريكي دونالد ترامب في البيت الأبيض لمناقشة الهدنة. وتهدف تصريحاته إلى منع نتنياهو من استخدام الضغوط السياسية الداخلية كذريعة لاستئناف الحرب.

وتوعّد شركاء نتنياهو في الائتلاف اليميني المتطرف بالانسحاب من الحكومة إذا لم يستأنف الحرب بعد انتهاء المرحلة الأولى من الاتفاق في أوائل مارس.

وقد يؤدي انسحاب اليمين المتطرف إلى زيادة احتمالات إجراء انتخابات مبكرة قد تؤدي إلى إقصاء نتنياهو عن السلطة.

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